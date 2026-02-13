Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỉ đồng qua biên giới 13/02/2026 16:47

Ngày 13-2, Công an TP Đà Nẵng thông tin Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba người cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ba người này gồm NTT (26 tuổi), NVT (23 tuổi), NHL (25 tuổi), cùng ngụ phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.

Ba người bị khởi tố. Ảnh: CA

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với VKSND TP phát hiện, làm rõ nhóm người ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy những người này lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram… Các giao dịch diễn ra với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.

Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỉ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Số lượng giao dịch đặc biệt lớn, phức tạp. Hành vi của những người này đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Cơ quan này kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước (liên hệ điều tra viên Trần Công Anh, số điện thoại: 0983203337 hoặc trực ban: 0694.260.254).