Công an Đà Nẵng sang Thái Lan bắt nhóm 'chém thuê' dằn mặt cổ đông 31/01/2026 14:04

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng sang Thái Lan, phối hợp với các cơ quan bắt nhóm người "chém thuê" sau hai năm bỏ trốn.

Ngày 31-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng CSHS vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy bắt thành công ba bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Bắt ba bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm (áo đen, chính giữa, bị còng tay) tại Thái Lan. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 7-7-2023, tại số 168 đường Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng, ông NĐH (41 tuổi, ngụ phường Hòa Cường) đang đi bộ thì bất ngờ bị một người áp sát từ phía sau, dùng dao chém mạnh vào đùi chân phải. Cú chém khiến nạn nhân bị thương tích lên đến 50%.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng được đồng phạm điều khiển xe máy chở rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm nghi phạm đã lên kế hoạch, có tổ chức bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng. Người trực tiếp gây án là Nguyễn La Duy (46 tuổi, ngụ phường Giảng Võ, TP Hà Nội); người chở Duy tẩu thoát là Phạm Văn Việt (41 tuổi, ngụ phường Long Biên, TP Hà Nội).

Nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP. Ông H và Phạm Chiến Thắng (52 tuổi, ngụ phường Nam Triệu Giang, TP Hải Phòng) là cổ đông lớn trong một công ty chung. Hai người xảy ra mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh.

Nhằm từng bước thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh nên Thắng đã đưa các đối tượng hình sự đến từ TP Hải Phòng gây sức ép, khống chế các cổ đông còn lại để chiếm trọn trong hoạt động kinh doanh tại Đà Nẵng.

Sau đó, ông H phát hiện sản lượng và cách thức khai thác của nhóm này không đúng nội dung hợp đồng đã ký kết và vi phạm quy định pháp luật. Ông H đã có hành vi ngăn chặn.

Cảnh sát tống đạt quyết định bắt tạm giam. Ảnh: CA

Do đó, Thắng đã chỉ đạo nhóm Duy và Trần Ngọc Anh (59 tuổi), Lê Bá Vũ (53 tuổi), Bùi Thu Huyền (41 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Phi Hùng (39 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lên kế hoạch sử dụng bạo lực để dằn mặt.

Nhóm này bàn bạc, phân công vai trò cụ thể, thống nhất sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công ông H, với mục đích gây thương tích nặng để thị uy, buộc nạn nhân phải nhượng bộ trong hoạt động kinh doanh.

Trước khi bắt các bị can truy nã, Phòng CSHS đã khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can Thắng, Anh, Hùng và Việt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng nhóm Duy, Vũ và Huyền sau khi gây án đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Sau thời gian kiên trì bám sát, ngày 22-1, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng chức năng Thái Lan và Cảnh sát tỉnh Chon Buri (Thái Lan) tổ chức kiểm tra, bắt giữ thành công Vũ và Huyền tại thành phố Pattaya. Duy cũng đã ra đầu thú trước sức ép từ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.