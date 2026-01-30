3 yêu cầu ngành y tế phải thực hiện 30/01/2026 10:23

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng cho ngành y tế là lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng và an toàn làm giá trị cốt lõi, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cuối cùng của mọi chính sách và mọi can thiệp chuyên môn.

Ngày 30-1, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức phiên toàn thể trong khuôn khổ hội nghị khoa học quốc tế năm 2026. Hội nghị diễn ra từ ngày 28 đến 30-1, với định hướng mở rộng không gian học thuật mang tính khu vực và quốc tế.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TN

Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và thế giới trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những tiến bộ mới của y học hiện đại.

Ngoài 2.000 đại biểu là bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ các bệnh viện, viện, trường học trong nước và quốc tế, hội nghị còn có 100 chuyên gia đến từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc… tham gia tại 21 phiên thảo luận chuyên đề.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, mong muốn thông qua hội nghị sẽ tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định TP luôn xác định y tế là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TN

“Trong những năm qua, TP đã tập trung đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống y tế, trong đó Bệnh viện Đà Nẵng luôn giữ vai trò nòng cốt, tuyến cuối của khu vực, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, từng bước tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế” - bà Thi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng cho ngành y tế: Lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng và an toàn làm giá trị cốt lõi, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cuối cùng của mọi chính sách và mọi can thiệp chuyên môn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TN

“Trong bối cảnh đó, tôi muốn nhấn mạnh một thông điệp then chốt là y học hiện đại không được phép đứng yên trong biên giới quốc gia của mình. Những thách thức lớn của y tế hôm nay, từ bệnh mạn tính, già hóa dân số, đến các tình huống cấp cứu phức tạp hay các kỹ thuật điều trị tiên tiến, đều là những vấn đề mang tính toàn cầu.

Cách tiếp cận hiệu quả nhất không phải là sao chép mô hình, mà là học hỏi chuẩn mực, đối thoại bình đẳng, cùng nhau xây dựng tri thức và chuyển hóa tri thức đó thành năng lực thực hành phù hợp với từng hệ thống y tế” - ông Thuấn nhấn mạnh.