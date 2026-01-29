Em gái út hiến tạng cứu người anh trai bị ung thư gan 29/01/2026 20:12

(PLO)- Em gái út 21 tuổi hiến tạng cứu người anh trai mắc ung thư gan để kéo dài sự sống.

Ngày 29-1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện này vừa phối hợp thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân Phan Anh Văn (31 tuổi, ngụ xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng) bị mắc bệnh viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị kháng virus.

Anh Phan Anh Văn được cô em gái hiến tạng. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp

Người hiến gan là em gái út của anh Văn, chị Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi), sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Huế.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, anh Văn mắc viêm gan B nhiều năm, sau đó được phát hiện ung thư gan ở cả thùy phải và thùy trái.

Bệnh nhân không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn. Bệnh viện xác định ghép gan là phương pháp duy nhất nhằm kéo dài sự sống. Tuy nhiên, gia đình anh Văn có ba người thân đều dương tính viêm gan B, không đủ điều kiện hiến.

Anh Văn, chị Tiên (chính giữa) vừa trải qua ca hiến - nhận gan. Ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp

Em gái út của anh Văn là người duy nhất không mắc viêm gan B đã tình nguyện hiến gan cứu anh trai trọng bệnh.

Qua thăm khám, đo đạc kích thước, thể tích gan, các bác sĩ xác định phần gan hiến của chị Tiên phù hợp với người nhận, đồng thời phần gan còn lại vẫn bảo đảm an toàn cho người hiến.

Ca hiến và nhận gan của hai anh em được hội đồng ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng xem xét, thống nhất.

Ca ghép được tiến hành sáng 10-1, với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; PGS.TS Lê Văn Thành, nguyên Chủ nhiệm Khoa gan mật tuỵ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau quá trình thực hiện, người hiến tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người nhận sau khi cắt bỏ phần gan ung thư, mảnh gan ghép của người hiến được đưa vào ổ bụng để thực hiện nối các mạch máu, đường mật, phần gan ghép tái tưới máu.

Qua thời gian theo dõi, điều trị, người hiến gan khỏe mạnh. Còn bệnh nhân ghép gan ổn định, chức năng mảnh ghép tốt. Anh Văn đã tự vận động đi lại, ăn uống như người bình thường.