Phá đường dây đánh bạc quy mô 50 tỉ ở Đà Nẵng 29/01/2026 13:54

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lên đến 50 tỉ đồng, tạm giữ sáu người liên quan.

Ngày 29-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa tạm giữ hình sự sáu người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Nhóm người liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô 50 tỉ ở Đà Nẵng. Ảnh: CA

Cụ thể, gồm: Nguyễn Xuân Quyền (45 tuổi), Nguyễn Hữu Thông (50 tuổi), Đoàn Sơn (65 tuổi, cùng ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đinh Thanh Long (36 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân), Huỳnh Đức Cường (63 tuổi, ngụ phường Hải Châu) và Nguyễn Nhật Phùng (33 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, cùng TP Đà Nẵng).

Qua công tác trinh sát, cảnh sát xác định Thông cùng Quyền và nhiều người khác trên địa bàn TP Đà Nẵng tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet.

Phòng CSHS đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Ngày 24-1, Phòng CSHS đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 9-2025, thông qua ứng dụng Telegram, Quyền liên hệ với một người chưa rõ lai lịch để nhận tài khoản cá cược tổng trên trang web Viva88, sau đó chia nhỏ tài khoản giao cho nhiều người khác tổ chức đánh bạc.

Trong đó, Thông là người tích cực tham gia tổ chức, tiếp tục chia tài khoản cho Trần Thanh Hưng (63 tuổi, ngụ phường Hải Châu) và nhiều người khác, đồng thời trực tiếp tham gia cá độ với số tiền lớn. Nguyễn Hữu Phương Nam (23 tuổi, con ruột của Thông) còn giúp sức bằng việc thu, chi tiền thắng thua hằng tuần.

Theo công an, hoạt động đánh bạc diễn ra sôi động vào cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, tập trung các giải bóng đá trong nước và quốc tế, thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

