Chia sẻ bài viết xuyên tạc lực lượng công an, người đàn ông bị phạt 28/01/2026 11:36

(PLO)- Người đàn ông ở Đà Nẵng chia sẻ bài viết xuyên tạc công an, bị mời làm việc và xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 28-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) vừa xử phạt ông DAV (53 tuổi, ngụ phường Điện Bàn) 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông V chia sẻ bài viết xuyên tạc công an, bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: CA

Trước đó, Công an phường Điện Bàn phát hiện tài khoản facebook của ông V chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Công an phường mời làm việc xác minh, làm rõ nội dung ông V đăng tải, chia sẻ.

Tại cơ quan Công an, ông V thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Ông V cho biết do hạn chế trong nhận thức pháp luật, thiếu kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức và trật tự xã hội.

Sau khi bị xử lý, ông V đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật khỏi trang cá nhân.