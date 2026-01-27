Vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến Được 'Đất Bắc 620' đi đòi nợ 27/01/2026 11:33

(PLO)- Khi nhóm Được "Đất Bắc 620" đến nhà đòi nợ, hai chị em con nợ có hành vi phản ứng, sau đó hai người này bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.

TAND Khu vực 4 – Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử bị can Nguyễn Văn Ngôn (35 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Nhung (40 tuổi, chị ruột của Ngôn) cùng về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ việc liên quan đến chuyện đòi nợ của Hồ Thành Được (tức Được "Đất Bắc 620").

Được "Đất Bắc 620" bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Khi nhóm 'Được Đất Bắc 620' đến nhà đòi nợ

Theo cáo trạng, Nhung và Hoàng Thị Hoàng Chi (36 tuổi, ngụ phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) quen biết nhau ngoài xã hội. Tháng 2-2024, Nhung tham gia chơi hụi do Chi làm chủ.

Trong quá trình chơi hụi, Nhung và Chi phát sinh mâu thuẫn. Chi cho rằng Nhung nợ số tiền hơn 815 triệu đồng, nhưng không giải quyết được.

Vẫn theo cáo trạng, ngày 4-12-2024, Chi "bán khoản nợ" này cho Công ty mua bán nợ 620. Sau khi ký kết hợp đồng, chiều cùng ngày, vợ chồng bà Chi và bên phía Công ty mua bán nợ 620 gồm: Nguyễn Hoàng Tiến, Trần Ngọc Khuê, Hồ Thành Được (tức Được "Đất Bắc 620") cùng một số nhân viên đến nhà Nhung để xác minh, làm rõ khoản nợ theo hợp đồng đã ký kết.

Quá trình đến nhà của Nhung, nhóm người Công ty mua bán nợ 620 đã đến trụ sở Công an phường Hoà Minh cũ (nay là phường Hòa Khánh) để thông báo về việc đi xác minh khoản nợ.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 4-12, cả nhóm đến nhà Nhung thì Nguyễn Hoàng Tiến gọi cửa. Lúc này, vợ chồng Nhung chạy xe đi về.

Vẫn theo cáo trạng, ngay khi thấy Chi và nhóm người Công ty mua bán nợ 620 đứng trước cổng nhà mình, Nhung bực tức chạy vào nhà và lấy ra một thanh kim loại dài khoảng một mét.

Nhóm Được "Đất Bắc 620" đi đòi nợ và quay clip, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Cáo trạng mô tả, cùng lúc này, Ngôn đang ở trong nhà cũng cầm thanh kim loại (khai là cán chổi bằng inox) dài khoảng một mét xông ra đánh nhóm người của công ty mua bán nợ và la hét, chửi bới gây náo loạn khu dân cư.

Bị tấn công, nhóm người Công ty mua bán nợ 620 lui dần. Một lúc sau, người dân đến can ngăn nên Ngôn và Nhung bỏ về nhà.

Ngày 12-5-2025, UBND phường Hoà Minh cũ có văn bản đề nghị Công an TP Đà Nẵng xử lý triệt để hành vi của những người sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi đánh gây thương tích cho những người ở Công ty mua bán nợ 620.

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở của Ngôn, thu giữ 3 cây kiếm, 1 con dao và 4 thanh sắt thuộc sở hữu của cha Ngôn. Khám xét chỗ ở của Nhung, lực lượng chức năng không thu giữ được gì.

Ngày 16-5-2025, Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng ban hành kết luận giám định, Được bị thương tích ở cẳng tay phải và trái với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 1%.

Trên trang mạng xã hội, nhóm Được thường xuyên đăng tải các clip đi đòi nợ. Ảnh chụp màn hình.

Đối với Tiến và Khuê, bị đa chấn thương phần mềm, thời điểm giám định không có dấu vết thương tích trên cơ thể. Do không có vết thương tích nên không thể xác định cơ chế hình thành vết thương của Tiến và Khuê.

Ngày 9-9-2025, Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng ban hành kết luận giám định xác định 3 cây kiếm thu giữ là vũ khí thô sơ.

Sau đó, Ngôn và Thùy bị khởi tố, điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, VKSND Khu vực 4 – Đà Nẵng đã truy tố Ngôn và Thùy theo điểm b khoản 2 Điều 318 BLHS.

Tòa trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề

Mới đây, TAND Khu vực 4 – Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử. Tòa xét thấy quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT chưa thu thập, làm rõ có biên bản sự việc gây rối trật tự công cộng hay không; chưa xác định được có bao nhiêu người tham gia gây rối trật tự công cộng; chưa thực hiện xác minh thu thập, truy tìm các thanh sắt mà các bị cáo Ngôn và Nhung sử dụng làm hung khí...

Toà cho rằng việc thiếu chứng cứ để chứng minh mà không thể bổ sung tại phiên toà, có căn cứ cho rằng có người khác thực hiện hành vi mà BLHS quy định là tội phạm liên quan đến vụ án nhưng chưa được điều tra làm rõ để khởi tố bị can.

Toà quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ vụ việc có được cơ quan công an lập biên bản ghi nhận sự việc hay không, có mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ hay không; làm rõ số người, thời gian gây rối; điều tra, thu thập hung khí; khoản nợ giữa bị cáo Nhung và Chi để xác định hợp đồng mua bán nợ giữa bà Chi với Công ty mua bán nợ 620 có hợp pháp hay không...

Trên cơ sở xác minh khoản nợ giữa bà Chi với bị cáo Nhung để xem xét tính hợp pháp của hợp đồng mua bán nợ giữa bà này với Công ty mua bán nợ 620; từ đó điều tra làm rõ có việc thông qua hợp đồng mua bán nợ để nhóm người này thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản hay không..