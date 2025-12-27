Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng 27/12/2025 19:46

(PLO)- Trường THCS QP đã làm việc với những học sinh liên quan trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng.

Ngày 27-12, lãnh đạo Trường THCS QP (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết nhà trường đã làm việc với phụ huynh và các học sinh liên quan vụ việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng.

Em H bị đánh hội đồng. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nhà trường quyết định áp dụng hình thức hạ một bậc hạnh kiểm trong học kỳ 1 đối với các học sinh chứng kiến. Việc này nhằm giúp các em nhận thức rõ trách nhiệm công dân, kỹ năng sống, ý thức cá nhân và răn đe, cảnh tỉnh.

Phụ huynh học sinh cũng đồng thuận với hướng xử lý này để các em nhận ra hành vi của mình là không đúng và tự nhìn nhận, điều chỉnh bản thân.

Đối với học sinh tham gia đánh em H, nhà trường sẽ tổ chức họp hội đồng kỷ luật trong tuần tới. Các bước xử lý tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo lãnh đạo trường, hiện công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Sau khi kết luận cụ thể, nhà trường sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Riêng đối với những người tham gia đánh em H nhưng không học ở trường, cơ quan công an sẽ trực tiếp làm việc, làm rõ hành vi vi phạm nếu có.

“Dù sự việc xảy ra ngoài phạm vi nhà trường nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Sau khi bị đánh, em H được mẹ đưa đến bệnh viện điều trị. Ảnh: TN

Liên quan vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã có công văn đề nghị UBND xã Quế Sơn phối hợp báo cáo.

Như PLO thông tin, mấy ngày trước, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Trong khi nữ sinh này đứng chịu trận thì xung quanh nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 23-12, tại xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em HGH (học lớp 8/1, Trường THCS QP). Nơi xảy ra vụ việc ở khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong.

Sau khi xảy ra vụ việc, người thân đã đưa em H đến bệnh viện điều trị.