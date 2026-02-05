Khánh Hòa chi gần 4 tỉ đồng sửa trường học bị hư hại sau mưa lũ lịch sử 05/02/2026 16:16

(PLO)- Đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 11-2025 đã làm nhiều hạng mục hàng rào, cổng chào của nhiều trường học ở Khánh Hòa bị ngã đổ, hư hại nghiêm trọng.

Ngày 5-2, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ký quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hư hỏng công trình các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bị thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 16 đến 22-11-2025.

Động thái trên nhằm kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai, đảm bảo an toàn và điều kiện hoạt động để học sinh được đến trường của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT.

Các hạng mục công trình sửa chữa, khắc phục gồm cổng, tường rào do mưa lũ tại các trường THPT Lạc Long Quân, THPT Nguyễn Thái Học, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Hà Huy Tập và Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh.

Nhiều trường học bị hư hỏng nặng sau đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh: TH

Theo quyết định trên, tổng kinh phí để tổ chức khắc phục hơn 3,93 tỉ đồng, thực hiện trong thời gian 2025-2026.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND tỉnh về việc tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Sở Tài chính theo dõi, quản lý kiểm tra và giám sát việc chấp hành các quy định tài chính và ngân sách liên quan đến nguồn kinh phí được cấp bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22-11-2025, đã làm hư hỏng nhiều hạng mục hàng rào, cổng chào tại các trường THPT nêu trên. Rất may, việc ngã đổ, hư hỏng không gây thiệt hại về người, mà chỉ hư hỏng tài sản.

Sau đợt lũ lụt lịch sử, Sở GD&ĐT Khánh Hòa ưu tiên sửa chữa, khắc phục các hạng mục hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp việc dạy học. Đồng thời, ổn định tâm lý thầy cô giáo và học sinh. Đến nay, việc dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đã ổn định.