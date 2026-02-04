Khánh Hòa: Du khách gặp khó khăn tài chính, mất giấy tờ sẽ được giúp đỡ, hỗ trợ chi phí để hồi hương 04/02/2026 10:03

(PLO)- Những du khách đến Khánh Hòa du lịch, nghỉ dưỡng sau đó mất giấy tờ hay gặp khó khăn tài chính sẽ được hỗ trợ chi phí để hồi hương.

Ngày 4-2, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh đã có công văn giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu cho tỉnh về công tác, giải pháp tăng cường kiểm tra và kiểm soát chặt tình hình xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài.

Đặc biệt là các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lưu trú... Việc này nhằm phát hiện sớm các trường hợp bất thường, chủ động xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế. Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, về lưu trú...

Mỗi năm Khánh Hòa đón hàng triệu khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng được giao nhiệm vụ xây dựng quy trình xử lý tiếp nhận, xác minh, xử lý vi phạm, thủ tục trục xuất người nước ngoài về nước theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị công an địa phương tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú, căn hộ du lịch, địa bàn dân cư về công tác khai báo tạm trú để phát hiện và xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định pháp luật.

Đồng thời nhanh chóng hỗ trợ các trường hợp người nước ngoài gặp khó khăn như ốm đau, không có khả năng về tài chính để sinh hoạt... trên địa bàn, đưa vào các cơ sở chăm sóc và điều trị trong thời gian chờ xác minh, xử lý, làm thủ tục về nước.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú; thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi phát hiện người nước ngoài mất giấy tờ hoặc các bất thường đi khỏi nơi lưu trú, có dấu hiệu lang thang...

Đồng thời, phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Hiệp hội du lịch Khánh Hòa, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế triển khai hướng dẫn và nhắc nhở du khách chấp hành nghiêm các quy định về cư trú.

Triển khai đường dây nóng hỗ trợ khẩn cấp cho du khách nước ngoài và trách nhiệm của du khách bằng nhiều ngôn ngữ tại sân bay, bến xe, ga tàu, các điểm du lịch và cơ sở lưu trú.

Du khách nước ngoài đến Khánh Hòa nếu gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Vận động, khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động du lịch, lữ hành quốc tế đóng góp, hỗ trợ cho các trường hợp khách nước ngoài du lịch tự do gặp sự cố bất ngờ

Trong khi đó, Sở Y tế được giao trách nhiệm đầu mối, chỉ đạo tuyến dưới tiếp nhận, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời các đối tượng người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tài chính để nộp viện phí và thanh toán các khoản chi phí trong thời gian chờ xác minh, chờ về nước.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND xã, phường, đặc khu tăng cường công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về xuất-nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, giúp đỡ người khó khăn, phát hiện trường hợp vi phạm quy định pháp luật.