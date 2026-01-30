Vụ du khách bị hành hung: Xử lý nghiêm bất cứ ai làm xấu hình ảnh du lịch Nha Trang 30/01/2026 18:12

(PLO)- Chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp xảy ra hai vụ du khách nước ngoài bị hăm dọa, hành hung ở Nha Trang.

Ngày 31-1, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang xác minh vụ hai nhóm người ẩu đả trên địa bàn.

Bước đầu xác định một nhóm nam, nữ người Việt Nam dùng hung khí là cơ bida tấn công nhóm du khách nước ngoài. Lúc đầu, nhóm du khách phản kháng, tuy nhiên do yếu thế và đối phương có hung khí nên đã bỏ chạy.

Clip ghi lại cảnh đánh nhau được một người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội.

Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến yêu thích của du khách trên khắp thế giới. Ảnh: XUÂN HOÁT

Du khách bị hành hung là cá biệt

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu khách du lịch bị hành hung. Trước đó, hai du khách nước ngoài đi trên bãi biển Nha Trang bị nhóm nhân viên quán bar cầm ghế, xẻng dọa đánh.

Nhiều ý kiến cho rằng Nha Trang – Khánh Hòa là điểm đến du lịch nổi tiếng, mỗi năm đón hàng triệu du khách nước ngoài. Do đó, dù không phải điển hình, những hình ảnh hành hung du khách phần nào làm ảnh hưởng đến thương hiệu “văn minh – thân thiện” của tỉnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, khẳng định địa phương sẽ xử lý nghiêm bất cứ cá nhân, tổ chức nào làm xấu hình ảnh du lịch.

Theo ông Tây, ngay sau khi nhận phản ánh, lãnh đạo phường chỉ đạo công an vào cuộc xác minh. Chủ tịch UBND phường Nha Trang dẫn chứng vụ nhân viên quán Bluesea Beach & Bar (70 Trần Phú) dọa đánh khách hồi đầu tháng 1-2026.

"Những cá nhân trực tiếp đe dọa du khách sẽ bị xử lý theo quy định. Riêng chủ quán Bluesea Beach & Bar, qua kiểm tra phường phát hiện nhiều sai phạm nên yêu cầu tháo dỡ hạ tầng, ngưng kinh doanh ngay", ông Tây nói.

Lãnh đạo phường nhìn nhận hai sự việc du khách bị hăm dọa, hành hung vừa qua chỉ là cá biệt, số ít.

Phổ biến pháp luật Việt Nam cho du khách

Ông Tây chia sẻ, có tình trạng số ít du khách sau khi uống rượu bia đã có hành vi chưa chuẩn mực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ xô xát không đáng có.

Mỗi năm có hàng triệu du khách quốc tế đến Nha Trang nghỉ dưỡng. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Thời gian tới, phường yêu cầu chủ cơ sở lưu trú, khu du lịch tăng cường quản lý con người. Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam để du khách chấp hành tốt, tránh tình huống đáng tiếc", ông Tây cho biết thêm.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý du lịch sau các vụ xô xát. T

Trong đó, chú ý công tác đăng ký tạm trú tại các cơ sở lưu trú; đồng thời yêu cầu UBND phường, xã tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn các tình huống mất an ninh trật tự có thể xảy ra trên địa bàn. Từ đó, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.