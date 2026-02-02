Khánh Hòa: Một xã báo cáo khẩn sau lùm xùm phân bổ 13 tấn gạo cứu trợ 02/02/2026 16:54

(PLO)- Xã Diên Thọ được tỉnh Khánh Hòa phân bổ hơn 13 tấn gạo để cấp phát cho người dân bị thiệt hại sau đợt lũ lụt lịch sử hồi tháng 11-2025.

Ngày 2-2, ông Nguyễn Hải Nguyên, Phó chủ tịch UBND xã Diên Thọ, cho biết đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Khánh Hòa. Nội dung báo cáo về kết quả phân bổ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Báo cáo này được thực hiện sau khi một trang mạng xã hội đăng tải thông tin về việc tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ 15 kg/người. Tuy nhiên, thông tin phản ánh người dân ở xã Diên Thọ vẫn chưa nhận được số gạo này.

Cụ thể, tổng số 13,3 tấn gạo mà xã Diên Thọ nhận cấp phát từ ngày 28-11-2025, nhưng đến nay bị cho là người dân chưa được nhận.

Sau lũ lụt, người dân Khánh Hòa bị thiệt hại nặng được hỗ trợ 15 kg. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo báo cáo của UBND xã Diên Thọ, ngày 28-11-2025, xã ban hành thông báo triển khai quyết định của UBND tỉnh về phân bổ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân. Tổng số gạo tiếp nhận là 13,3 tấn.

Sau đó, xã Diên Thọ căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định các trường hợp được hỗ trợ và lập danh sách cụ thể.

Đối tượng được hỗ trợ là các hộ dân vùng ảnh hưởng do mưa lũ, nhà ngập sâu, có nguy cơ sạt lở phải sơ tán hoặc khu vực bị cô lập nhiều ngày. Xã ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 15 kg/người.

Tổng số hộ được nhận theo tiêu chí trên là 256 hộ với tổng số 13,3 tấn gạo đã phát ra. Theo ông Nguyễn Hải Nguyên, đến nay xã đã thực hiện cấp phát hết 13,305 tấn gạo cho 256 hộ với 887 nhân khẩu.

Ông Nguyên khẳng định việc phân bổ gạo được thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng và kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống.

“Gạo cấp phát có hạn nên xã không thể cấp đủ cho toàn bộ người dân. Chúng tôi đã chọn những hộ thực sự khó khăn để phát trước. Những người chưa được hưởng chính sách nên thắc mắc cũng là điều dễ hiểu. Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu, thông cảm”- ông Nguyên nói.