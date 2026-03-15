Những người trẻ lần đầu đi bầu cử: Hồi hộp và tự hào! 15/03/2026 10:35

(PLO)- Trung tâm Quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM có gần 22.000 sinh viên là cử tri tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có những sinh viên lần đầu đi bầu cử.

Sáng 15-3, hòa chung Ngày hội non sông của cả nước, không khí tại các khu vực bỏ phiếu ở Trung tâm Quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM rộn ràng hẳn lên. Các cán bộ, nhân viên làm công tác bầu cử từ sáng sớm đã tất bật các công việc để chuẩn bị khai mạc, đón những cử tri đầu tiên đến bỏ phiếu.

Các cán bộ phụ trách cùng đại diện cử tri thực hiện niêm phong thùng phiếu. Ảnh: P.ANH

Rất đông sinh viên đã có mặt từ sớm và xếp hàng ngay ngắn theo sự hướng dẫn của các cán bộ phụ trách. Mỗi sinh viên cầm thẻ cử tri trên tay để chờ đến lượt vào nhận phiếu bầu và tự tay bỏ phiếu vào thùng.

Những sinh viên có mặt đầu tiên tại điểm bầu cử.

Sinh viên xếp hàng, được hướng dẫn trước khi vào khu vực bỏ phiếu. Ảnh: P.ANH

Được biết, nơi đây là trung tâm ký túc xá có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam khi có đến hơn 35.000 sinh viên ở nội trú, các em đến từ hơn 20 trường ĐH-CĐ trên địa bàn TP.HCM, trong đó có 8 trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, còn lại là sinh viên các trường ngoài hệ thống.

Ký túc xá được chia làm hai khu, khu A và khu B. Trong tổng số sinh viên ở nội trú tại đây, có gần 22.000 sinh viên là cử tri trực tiếp tham gia bỏ phiếu, nhiềulà những cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Ông Đặng Bá Bính, Trưởng phòng Công tác sinh viên – Chuyển đổi số thuộc Trung tâm Quản lý ký túc xá và Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, với đặc thù là khu lưu trú tập trung đông sinh viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước, ký túc xá nơi đây tổ chức thành 14 khu vực bầu cử, do Trung tâm được giao phối hợp với Ủy ban Bầu cử phường Đông Hòa, TP.HCM tổ chức, trong đó ký túc xá khu A có 4 khu vực và khu B có 10 khu vực.

Những cử tri lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay để trực tiếp đi bầu. Ảnh: P.ANH

Em Đặng Hữu Phú, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên cho biết đây là lần đầu tiên em đi bầu cử và em cảm thấy rất vinh dự khi được cầm thẻ cử tri đi bầu cho những ứng viên mà em tin tưởng.

“Em mong các ứng viên khi trúng cử có thể thực hiện thành công những chương trình hành động mà họ đã đưa ra, đặc biệt em chú ý đến các vấn đề về chuyển đổi số, công nghệ mới vì những vấn đề này sẽ giúp đất nước phát triển hiện đại hơn” – Phú chia sẻ.

Có cảm xúc đặc biệt hơn, em Hoàng Thùy Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết em vừa hồi hộp vừa vinh dự khi lần đầu tiên đi bỏ phiếu vì em không biết những người em chọn có trúng cử hay không.

"Những ngày gần tới ngày bỏ phiếu, em đọc khá nhiều thông tin về các đại biểu, dự một số buổi tiếp xúc cử tri, tham gia sinh hoạt hướng dẫn cách bỏ phiếu. Em thấy nhiều đại biểu rất tâm huyết, có nhiều thành tích nổi bật nhưng em rất tín nhiệm những người có tâm huyết với giáo dục, quan tâm đời sống người dân. Em chỉ mong đại biểu nào trúng cử thì phải nghiêm túc thực hiện những gì họ đã quyết tâm, đã hứa khi tiếp xúc cử tri" - Thùy Anh bày tỏ.

Xếp hàng chờ vào phòng ghi phiếu bầu.

Nhiều sinh viên mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện thành công chương trình hành động và giải quyết được các vấn đề tồn tại của xã hội.

Sau khi bỏ phiếu, các sinh viên lần lượt được đóng dấu vào thẻ cử tri và ra về. Ảnh: P.ANH

Còn em Nguyễn Quang Hữu, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên em đi bầu cử nên em hi vọng bầu được những người có đóng góp tích cực cho đất nước.

Quang Hữu cho biết em đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin về các ứng viên ứng cử đại biểu ở các cấp, khi vào phòng viết phiếu em tiếp tục đọc lại một lần nữa để chắc chắn hơn.

Trong đó, em đặc biệt quan tâm đến vấn đề trình độ học vấn và ngoại ngữ của các đại biểu vì em cho rằng trong xã hội thời hiện nay nếu có ngoại ngữ tốt là một lợi thế trong ngoại giao với quốc tế để có những thành công trong công việc. Em cũng mong muốn với trình độ học vấn và chuyên môn của các đại biểu, những vấn đề liên quan đến các chính sách xã hội, đất đai sẽ được quan tâm hơn, đầu tư nhiều cho công nghệ hơn.

