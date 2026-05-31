Thi lớp 10 tại TP.HCM: 15 thí sinh cần sự trợ giúp đặc biệt 31/05/2026 15:43

(PLO)- Trong kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM, có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khoẻ cần sự trợ giúp đặc biệt từ các điểm thi để hoàn thành tốt bài thi.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, trong ngày làm thủ tục dự thi 31-5, các điểm thi đã ghi nhận 15 thí sinh gặp các sự cố về sức khỏe.

Thí sinh xem danh sách phòng thi. Ảnh: HẢI NHI

Để hỗ trợ các em hoàn thành bài thi một cách công bằng và an toàn, Ban chỉ đạo kỳ thi đã đưa ra các phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Chín thí sinh bị chấn thương tay (gãy tay) sẽ được bố trí thi tại phòng riêng. Sở GD&ĐT sẽ điều động cán bộ coi thi thuộc khối THPT (không dạy các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ) để hỗ trợ viết hộ bài thi theo lời đọc của thí sinh. Phòng thi này sẽ có hai cán bộ coi thi và được trang bị máy quay phim ghi hình, ghi âm liên tục toàn bộ quá trình làm bài.

Nhóm thí sinh gặp khó khăn về di chuyển (gãy chân, bệnh cơ xương) gồm hai học sinh được hỗ trợ phương án di chuyển vào phòng thi; một em được hỗ trợ phòng thi riêng, một em sức khỏe quá yếu được bố trí phòng thi riêng và có người viết hộ bài dưới sự giám sát chặt chẽ của hai cán bộ coi thi và camera.

Nhóm thí sinh bị bệnh gồm một em đang phải nằm viện. Hiện điểm thi đang xin ý kiến từ ban chỉ đạo; một thí sinh bị bệnh khác sẽ được bố trí thi phòng riêng.

Năm nay TP.HCM tuyển 118.955 chỉ tiêu vào lớp 10 trên tổng số hơn 151.000 thí sinh dự thi. Tỉ lệ đậu vào lớp 10 công lập khoảng 78%.

Ngày 1-6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn vào buổi sáng (120 phút), buổi chiều thi Ngoại ngữ (90 phút). Sáng 2-6, các em thi môn Toán (120 phút).

Nếu đăng ký loại hình lớp chuyên/tích hợp, học sinh thi thêm môn tương ứng vào buổi chiều, thời gian làm bài là 150 phút.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế và các bài thi đều có điểm lớn hơn 0.