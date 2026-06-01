Đề Ngữ văn mang tính giáo dục cao, dễ lấy điểm 6-7 01/06/2026 11:33

Sáng 1-6, hơn 151.000 thí sinh đã hoàn thành xong bài thi Ngữ văn thi vào lớp 10.

Đề Văn thi lớp 10 gồm 2 câu, thời gian 120 phút.

Đề Văn thi lớp 10 tại TP.HCM được đánh giá hay và thực tế. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chủ đề xuyên suốt của đề thi là Những sắc màu cảm xúc.

Câu 1 đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận (5 điểm). Ngữ liệu được sử dụng trong đề thi có tên “Chú robot tưởng mình là người” của tác giả Lê Anh Vinh.

Câu 2 đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài văn nghị luận xã hội.

Sĩ tử tươi cười rạng rỡ sau khi kết thúc bài thi môn văn trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: HẢI NHI

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, phường Đông Hưng Thuận, nhiều thí sinh cười rạng rỡ trong khi đã hoàn thành bài thi Ngữ văn.

Trương Minh Ánh, thí sinh bị gãy tay phải nhờ chép hộ rời phòng thi đầu tiên và khá tự tin về bài làm của mình.

Em Minh Ánh chia sẻ, đề rất thực tế, gắn liền với những vấn đề mà lứa tuổi tụi em đang gặp phải. Em tự tin đạt khoảng 7 điểm môn này. Nguyện vọng 1 của Minh Ánh là Trường THPT Trường Chinh.

Một thí sinh nhận định đề bài năm nay vừa sức và khá gần gũi với giới trẻ, đặc biệt khi nội dung đề cập đến cả yếu tố robot trong chủ đề “Những sắc màu cảm xúc”.

Trong hai câu hỏi của đề thi, thí sinh này cho biết bản thân ấn tượng nhất với câu 1 thuộc phần nghị luận xã hội và đã hoàn thành đầy đủ dung lượng đoạn văn theo yêu cầu.

Nhận xét về câu hỏi yêu cầu nghị luận việc “thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thương”, em cho rằng câu này khó hơn vì mang tính chất đời sống, trong khi câu 1 tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp. Chia sẻ về giải pháp cho thế giới cảm xúc của người trẻ, thí sinh này đề xuất nên kết giao với những người tích cực để được truyền năng lượng.

Nhiều thí sinh tự tin lấy điểm 7 môn Ngữ văn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh Hồng Anh, học trường THCS Hà Huy Tập, cho hay đề tương đối dễ thở và phù hợp với năng lực của học sinh. Trong các câu hỏi, thí sinh này ấn tượng với câu viết bài văn nghị luận về vấn đề thiếu cảm xúc, khô cứng và cằn cỗi cảm xúc của một số bạn trẻ hiện nay; từ đó yêu cầu nêu giải pháp. Nữ sinh này đã hoàn thành bài thi với dung lượng lên đến 3 tờ giấy thi.

Hồng Anh đã đưa ra 3 giải pháp toàn diện từ góc độ học sinh, gia đình đến xã hội. Cụ thể, về phía học sinh cần tự biết cách bộc lộ cảm xúc phù hợp khi giao tiếp để tránh làm mất lòng người khác; về phía gia đình, phụ huynh cần tăng cường trò chuyện và giáo dục con cái cách giao tiếp; về phía xã hội, mỗi người cần tự nâng cao ý thức để có cách ứng xử hợp lý.

Đánh giá về chủ đề của đề thi năm nay, Hồng Anh khẳng định nội dung rất gần gũi, gắn liền với suy nghĩ và thực tế của thế hệ trẻ ngày nay.

Nguyễn Tấn Hùng (thứ 2 từ phải qua) ấn tượng với chủ đề "Những sắc màu cảm xúc" trong đề Văn thi lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chia sẻ về chủ đề “Những sắc màu cảm xúc” trong đề thi Ngữ văn, thí sinh Nguyễn Tấn Hùng, nhận định đề sát với thực tế.

Theo Tấn Hùng, trong bối cảnh hiện nay, mạng xã hội đang khiến nhiều bạn trẻ rơi vào lối sống thụ động và dần trở nên vô cảm. Chính tính thực tế của đề bài đã giúp các thí sinh dễ dàng và thoải mái hơn trong việc tìm kiếm các dẫn chứng chứng minh.

Đối với phần đưa ra giải pháp giúp học sinh không bị thiếu cảm xúc, Hùng cho biết em đề xuất người trẻ nên hạn chế dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử; thay vào đó, nên dành thời gian để cảm nhận những giá trị của cuộc sống hoặc hòa mình vào thiên nhiên.

Với bài làm của mình, nam sinh tự tin dự đoán bản thân sẽ đạt khoảng 7,5 đến 7,75 điểm môn Ngữ văn. Được biết, Tấn Hùng đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc bài thi môn Văn sáng nay. Ảnh: HẢI NHI

Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi, em Lê Trần Phương Huyên nhận xét đề thi khá vừa sức, không có nhiều câu hỏi đánh đố nên thí sinh có thể làm bài thuận lợi.

“Em hoàn thành bài thi, còn dư khoảng 5 phút để rà soát lại bài. Nguyện vọng 1 của em là Trường THPT Bùi Thị Xuân, còn nguyện vọng 2 là Trường THPT Marie Curie” - Huyên chia sẻ.

Đề Văn khiến thí sinh thích thú vì sát thực tế. Ảnh: HẢI NHI

Trong khi đó, em Dương Khánh Linh, học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng, cho rằng đề thi tương đối ổn, phù hợp với năng lực của đa số thí sinh. Tuy nhiên, Linh vẫn còn chút lo lắng về kết quả bài làm của mình.

“Em sẽ tiếp tục cố gắng và tập trung cho các môn thi còn lại” - Linh nói.

Đánh giá về đề thi Ngữ văn năm nay, cô Lê Thị Thanh Huệ, giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), cho rằng đề thi được xây dựng hay, có chiều sâu, phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại và mang tính giáo dục cao.

Theo cô Huệ, đề thi sử dụng ngữ liệu thuộc thể loại truyện, bám sát đặc trưng của thể loại này. So với năm trước sử dụng thể loại thơ, cấu trúc và dạng câu hỏi năm nay không có nhiều bất ngờ, đồng thời nằm trong phạm vi ôn tập mà giáo viên đã hướng dẫn học sinh.

"Các câu hỏi không mang tính đánh đố hay gây khó cho thí sinh. Đề thi vừa sức, phù hợp để đánh giá năng lực học sinh và tạo cơ hội cho các em thể hiện kiến thức, kỹ năng đã được rèn luyện trong quá trình học tập" - cô Huệ nhận xét.