Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM kiểm tra điểm thi lớp 10, động viên thí sinh trước giờ G

Từ 6 giờ sáng, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), đông đảo thí sinh đã có mặt. Đây là điểm thi lớp 10 duy nhất trên địa bàn phường với 643 thí sinh, bố trí 28 phòng thi.
Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa), có 504 thí sinh dự thi tại 21 phòng thi, cùng với 3 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ.
Trực tiếp đến thăm và động viên thí sinh tại các điểm thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết kỳ thi lớp 10 năm nay có quy mô rất lớn, với hơn 151.000 thí sinh tham gia tại 242 điểm thi trên toàn thành phố, trải rộng ở 3 khu vực.
Theo ông Hiếu, đây cũng là năm đầu tiên sau khi sáp nhập ba địa phương, khiến quy mô kỳ thi tăng đáng kể, do đó công tác tổ chức có nhiều điều chỉnh. Đáng chú ý, việc vận chuyển đề thi không thể thực hiện theo hình thức giao - nhận trong ngày như các năm trước mà được triển khai từ sớm. Cụ thể, sáng 31-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức vận chuyển đề thi đến các điểm thi.
Tại các điểm thi, lực lượng công an được bố trí túc trực 24/24 tại phòng bảo quản đề thi và bài thi nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. “Công an địa phương được huy động phối hợp, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi” - ông Hiếu cho biết.
Bên cạnh đó, đối với các trường hợp thí sinh đặc biệt, Sở GD&ĐT TP.HCM đã xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện để thí sinh phát huy năng lực sau 9 năm học.
Cụ thể, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, một thí sinh đang điều trị bệnh được bố trí phòng thi riêng và đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài. Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã trực tiếp động viên và chúc em hoàn thành tốt bài thi.
Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi, ông Nguyễn Văn Hiếu cũng gửi lời cảm ơn lực lượng tình nguyện viên đã hỗ trợ thí sinh trước cổng trường, đồng thời động viên thí sinh và cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết công tác phối hợp tổ chức kỳ thi đến thời điểm hiện tại được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quy chế đề ra.
Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc gồm Văn, Toán, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên/tích hợp vào chiều ngày 2-6.
Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.
Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Như vậy sẽ có hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.
Phòng thi được bố trí dành cho thí sinh đặc biệt
Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM có 15 trường hợp thí sinh cần sự trợ giúp đặc biệt từ các điểm thi để có thể hoàn thành bài thi.
Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận) có một nữ sinh bị gãy tay phải. Nắm bắt thông tin, điểm thi đã bố trí em thi phòng riêng, sẽ có giáo viên bậc THPT hỗ trợ em viết bài. Phòng thi có lắp đặt camera giám sát và 2 cán bộ coi thi để đảm bảo sự công bằng, minh bạch.
Do gặp sự cố té xe trước ngày thi dẫn đến chấn thương gãy tay, Trương Minh Ánh, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập bước vào phòng thi với tâm lý khá lo lắng khi phải thực hiện quy chế thi bằng hình thức nhờ cán bộ coi thi viết hộ.
Nữ sinh này vẫn giữ vững quyết tâm chinh phục tấm vé vào trường THPT Trường Chinh – nguyện vọng 1 của em. Hai nguyện vọng tiếp theo lần lượt được em đặt vào trường THPT Phan Văn Hớn (trường mới) và một trường ở khu vực ngoại thành.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Minh Ánh tự đặt ra đích đến cho bản thân là đạt từ 20 điểm trở lên cho tổng ba môn thi (hai môn 7 điểm và một môn 6 điểm).
Trong ba môn, Toán là môn học Minh Ánh tự tin nhất với mục tiêu đạt điểm số từ 7 trở lên. Đối với môn Ngữ văn, dù cấu trúc đề thi mở rộng và không đoán trước chủ đề, nữ sinh cho biết bản thân chọn giải pháp ôn tập toàn diện tất cả các kiến thức để tự tin đạt mục tiêu 7 điểm.
Nữ sinh xúc động chia sẻ, chính những lời chúc, sự lo lắng chu đáo từ bố mẹ cùng sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ thầy cô, bạn bè là động lực lớn lao giúp em lấy lại sự tự tin để bước vào một kỳ thi vô cùng đặc biệt và đáng nhớ trong đời.
NGUYỄN QUYÊN ghi