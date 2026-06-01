Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM kiểm tra điểm thi lớp 10, động viên thí sinh trước giờ G 01/06/2026 08:57

(PLO)- Sáng nay (1-6), ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã đến kiểm tra công tác tổ chức và động viên thí sinh dự thi lớp 10 tại hai điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm và Trường THCS Lê Lợi.

Từ 6 giờ sáng, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), đông đảo thí sinh đã có mặt. Đây là điểm thi lớp 10 duy nhất trên địa bàn phường với 643 thí sinh, bố trí 28 phòng thi.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa), có 504 thí sinh dự thi tại 21 phòng thi, cùng với 3 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra công tác thi lớp 10. Ảnh: HẢI NHI

Trực tiếp đến thăm và động viên thí sinh tại các điểm thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết kỳ thi lớp 10 năm nay có quy mô rất lớn, với hơn 151.000 thí sinh tham gia tại 242 điểm thi trên toàn thành phố, trải rộng ở 3 khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) trao đổi với lãnh đạo điểm thi. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông Hiếu, đây cũng là năm đầu tiên sau khi sáp nhập ba địa phương, khiến quy mô kỳ thi tăng đáng kể, do đó công tác tổ chức có nhiều điều chỉnh. Đáng chú ý, việc vận chuyển đề thi không thể thực hiện theo hình thức giao - nhận trong ngày như các năm trước mà được triển khai từ sớm. Cụ thể, sáng 31-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức vận chuyển đề thi đến các điểm thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra phòng chứa đề thi và bài thi. Ảnh: HẢI NHI

Tại các điểm thi, lực lượng công an được bố trí túc trực 24/24 tại phòng bảo quản đề thi và bài thi nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. “Công an địa phương được huy động phối hợp, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi” - ông Hiếu cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi học sinh bị gãy chân tại Trường THCS Lê Lợi. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp thí sinh đặc biệt, Sở GD&ĐT TP.HCM đã xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện để thí sinh phát huy năng lực sau 9 năm học.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thăm hỏi thí sinh được bố trí thi riêng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: HẢI NHI

Cụ thể, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, một thí sinh đang điều trị bệnh được bố trí phòng thi riêng và đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài. Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã trực tiếp động viên và chúc em hoàn thành tốt bài thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thăm hỏi Trưởng điểm thi Trường Đoàn Thị Điểm. Ảnh: HẢI NHI

Tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi, ông Nguyễn Văn Hiếu cũng gửi lời cảm ơn lực lượng tình nguyện viên đã hỗ trợ thí sinh trước cổng trường, đồng thời động viên thí sinh và cán bộ coi thi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết công tác phối hợp tổ chức kỳ thi đến thời điểm hiện tại được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quy chế đề ra.

Kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn bắt buộc gồm Văn, Toán, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên/tích hợp vào chiều ngày 2-6.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Như vậy sẽ có hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.