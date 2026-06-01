Thi lớp 10 tại TP.HCM: Vắng hơn 600 thí sinh, đề Văn gây ấn tượng 01/06/2026 12:45

(PLO)- Môn thi đầu tiên trong kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM vắng 603 thí sinh, theo thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trưa ngày 1-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có thông tin về tình hình thí sinh dự thi môn Văn trong kỳ thi lớp 10 sáng nay.

Theo đó, qua thống kê, có 603 em vắng mặt trong buổi thi đầu tiên, chưa ghi nhận tình hình thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đề Văn sáng nay được nhiều thí sinh đánh giá rất thời sự, gắn với lứa tuổi học trò, đề cập đến vấn đề cằn cỗi cảm xúc mà giới trẻ gặp phải khi quá phụ thuộc vào công nghệ. Nhiều em tự tin đạt điểm 7.

Trong khi đó, các giáo viên nhận định đề hay, gần gũi nhưng có độ phân hoá và không dễ để đạt điểm tuyệt đối.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 120 phút. Sáng ngày mai, các em sẽ làm bài môn Toán. Chiều mai, thí sinh nào đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi tương ứng.

Theo Sở GD&ĐT, trong tổng số 151.269 thí sinh dự thi, số em dự tuyển vào các loại hình chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em, trong đó chuyên Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là chuyên Toán với 2.072 thí sinh và chuyên Văn 1.368 thí sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định. Trong đó, 100 em đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 em là người dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy, có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Như vậy sẽ có hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.