Thí sinh thở phào vì đề Toán 'dễ thở' 02/06/2026 11:39

(PLO)- Đề Toán thi lớp 10 tại TP.HCM được nhiều thí sinh đánh giá là vừa sức, cấu trúc đề nhẹ nhàng và dễ hơn so với năm ngoái.

Trưa nay (2-6), hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán với thời gian làm bài 120 phút. Đây là môn thi cuối cùng đối với những học sinh đăng ký vào lớp 10 thường.

Đối với các thí sinh thi hệ chuyên hoặc tích hợp, các em sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên/tích hợp tương ứng vào chiều cùng ngày.

Thí sinh tươi cười rời phòng thi sau khi kết thúc giờ làm bài môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận), khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của các bậc phụ huynh phía ngoài cổng trường, nhiều thí sinh rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ. Câu nói vang lên nhiều nhất tại điểm thi này đề không khó như tưởng tượng hay đề dễ hơn năm ngoái.

Em Minh Huy, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, nhận định đề thi năm nay có phần "dễ thở" hơn hẳn so với đề minh họa của Sở GD&ĐT.

"Các câu hỏi về toán thực tế đều tương đối dễ và vừa sức. Đề thi nhìn chung rất ổn, chỉ riêng câu C của bài hình học là có độ phân hóa cao và hơi khó" - Huy chia sẻ.

Với bài làm của mình, Minh Huy tự tin có thể đạt từ 8 điểm trở lên. Trước đó, nam sinh này cũng hoàn thành tốt hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh. Huy cho biết em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Võ Trường Toản.

Đề Toán được thí sinh đánh giá khá vừa sức và dễ hơn đề năm ngoái. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Là bạn học cùng trường, Ngọc Thanh cho biết đề vừa sức, thậm chí có phần “nhẹ” hơn đề minh họa. Đặc biệt, câu hỏi hình học năm nay được đánh giá là dễ chịu hơn so với đề thi năm trước.

Tuy nhiên, đề vẫn có sự phân hóa rõ rệt. "Em làm được các câu 1, 2, 3 và 5. Riêng câu 6 toán thực tế (dạng toán lập phương trình, gọi x) em gặp khó khăn ở phần tính toán nên không giải quyết được” – Ngọc Thanh nói.

Dù làm bài khá ổn ở Thanh vẫn tỏ ra thận trọng khi dự đoán điểm số vì lo ngại các lỗi trình bày nhỏ có thể bị trừ điểm. Được biết, nguyện vọng 1 của Thanh là Trường THPT Trường Chinh.

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Thanh Hà đánh giá đề Toán năm nay không quá đánh đố. Nam sinh này tự tin dự đoán phổ điểm năm nay sẽ khá cao, thí sinh dễ dàng đạt từ 7 điểm trở lên.

Thanh Hà phân tích: "Câu 5 về hình học không gian dễ hơn hẳn so với năm ngoái. Trong khi đó, câu 6 về toán thực tế tuy không quá đánh đố nhưng vẫn có tính phân hóa tốt để phân loại học sinh khá, giỏi".

Hoàn thành chắc chắn khoảng 6 câu, Thanh Hà tự tin đạt điểm 8 ở môn Toán. Với kết quả hai môn Ngữ văn và Tiếng Anh trước đó đều khá ổn định, Hà kỳ vọng sẽ trúng tuyển vào Trường THPT Tây Thạnh.

Khác với tâm lý lo lắng chung trước giờ G, Huỳnh Hân, học sinh Trường THCS Trần Phú bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Hân cho biết trước khi bước vào môn thi cuối, em và các bạn gặp khá nhiều áp lực tâm lý. Nghĩ đề Ngữ văn và Tiếng Anh trước đó đã tương đối "dễ thở" thì khả năng cao môn Toán sẽ khó.

“Tuy nhiên, khi nhận đề, em rất bất ngờ vì đề không đánh đố" - Huỳnh Hân hào hứng nói.

Trừ câu 6 và câu 7C (câu phân hóa của bài hình học) làm chưa trọn vẹn, Hân làm tốt các phần còn lại và tự tin mình đạt từ 7 đến 7,5 điểm.

Bình An (bìa phải) cùng các bạn sau khi đã hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự, Bình An, học sinh Trường THCS Trần Phú rời phòng thi với cảm giác nhẹ nhõm ngoài mong đợi.

An bộc bạch, Toán vốn là môn học em e ngại nhất trước kỳ thi, nhưng việc cầm trên tay một đề thi không quá khó như tưởng tượng đã giúp em làm bài khá tốt đầu đến cuối.

"Đề thi năm nay chỉ có độ phân hóa rõ rệt ở câu 6 và câu 7C để lọc học sinh giỏi, còn lại các câu khác đều nằm trong khả năng của học sinh trung bình - khá để dễ dàng lấy điểm 7" – Bình An nhận định.

An tự tin dự đoán mình sẽ đạt từ 7,5 đến 8 điểm môn Toán.Tiếng Anh khoảng 8,5 điểm và Ngữ văn làm tốt.

Tại điểm thi Trường THCS Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây), Quý Nguyên, trường THCS Thanh Đa, nhận định đề Toán dễ thở, đa phần thí sinh có thể lấy điểm 7. Theo em đề có hai bài 6, 7 là khó, đặc biệt là câu 7c.

"Em còn thừa thời gian nhưng không giải ra hai câu này, ước chừng được 8,5 điểm", nam sinh cho hay.

Tại điểm thi Trường THCS College (phường Xuân Hoà), em Tấn Quang, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, đánh giá đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay khá dễ, có độ khó vừa phải và phù hợp với năng lực của đa số học sinh.

Theo Quang, đề thi Toán không quá đánh đố, giúp thí sinh tự tin hơn trong quá trình làm bài.

Nam sinh dự đoán mình có thể đạt khoảng 8 điểm môn Toán. Đối với hai môn đã hoàn thành trước đó, Quang cho biết đề Tiếng Anh cũng khá dễ và bám sát kiến thức đã học, trong khi đề Ngữ văn là môn khiến em gặp nhiều khó khăn hơn.

“Đề thi năm nay dễ, đơn giản và phù hợp với học sinh”, Quang nhận xét khi chia sẻ cảm nhận sau khi kết thúc kỳ thi.

Quang cho biết em đăng ký vào Trường THPT Lê Quý Đôn và khá tự tin về cơ hội trúng tuyển. “Em nghĩ là có”, nam sinh trả lời khi được hỏi về khả năng đỗ nguyện vọng 1.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Như vậy sẽ có hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.