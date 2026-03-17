Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 17/03/2026 12:11

Ngày 16-3, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) nhằm đánh giá tình hình hoạt động của nhà trường và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang thăm hỏi các sinh viên khi đến thăm trường. Ảnh: UTH

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã trao quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng cho PGS.TS Nguyễn Xuân Phương và các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng cho PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, NGƯT.TS Lê Văn Vang, TS Nguyễn Thị Hồng. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng giao.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang trao quyết định bổ nhiệm cho các thành viên ban giám hiệu UTH

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo UTH đã khái quát về quy mô đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cho thấy nhà trường đang có bước phát triển tích cực, từng bước khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực giao thông vận tải, logistics và kinh tế biển.

Hiệu trưởng - PGS.TS Nguyễn Xuân Phương báo cáo với đoàn làm việc của Bộ Xây dựng

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà tập thể nhà trường đạt được, đồng thời nhấn mạnh vai trò của UTH trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giao thông, nhất là các lĩnh vực hàng hải, vận tải thủy, đường sắt và logistics.

Về công tác tổ chức, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với chủ trương Bộ Xây dựng quản lý trực tiếp các cơ sở đào tạo thông qua lãnh đạo nhà trường. UTH được giao xây dựng phương án tổ chức lại bộ máy, báo cáo Bộ và Ban Thường vụ để xem xét trong tổng thể hệ thống các trường đại học trực thuộc.

Đối với hoạt động đào tạo và tuyển sinh, Thứ trưởng yêu cầu nhà trường rà soát cơ cấu ngành nghề, bảo đảm phân định hợp lý với các trường trong ngành, tránh trùng lặp, phát huy thế mạnh riêng của UTH. Các chương trình đào tạo cần bám sát nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển ngành, đồng thời bảo đảm sự tương xứng giữa quy mô sinh viên và các điều kiện bảo đảm chất lượng như đội ngũ giảng viên, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: UTH

Về tài chính và tài sản, Thứ trưởng đề nghị UTH rà soát công tác quản lý tài chính, hồ sơ pháp lý về đất đai, cơ sở vật chất và việc sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao. Ông nhấn mạnh cơ chế tự chủ đại học không làm thay đổi bản chất tài sản là tài sản công, do đó nhà trường cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài sản.

Thứ trưởng cũng định hướng nhà trường xây dựng chiến lược phát triển tổng thể với lộ trình ngắn hạn và dài hạn, gắn với các dự án đầu tư về cơ sở vật chất, đào tạo và nghiên cứu khoa học để trình Bộ xem xét, phê duyệt.

Liên quan đến cơ sở thực hành, Bộ đang nghiên cứu quy hoạch, bố trí khu vực cầu cảng, bến thủy, quỹ đất ven sông phục vụ đào tạo, thực hành cho nhà trường tại TP.HCM và một số địa phương phù hợp, nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực hàng hải và vận tải thủy.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm công tác sinh viên, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Nhà trường cần chú trọng các hoạt động Đoàn – Hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật và phát triển Đảng trong sinh viên, hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thể chất.

Thay mặt nhà trường, lãnh đạo Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển của ngành giao thông vận tải và hạ tầng quốc gia.