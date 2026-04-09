Đại học Huế lên tiếng về đường link trong sách Tin học lớp 3 dẫn tới web đen 09/04/2026 16:56

(PLO)- Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin một đường link hướng dẫn trong cuốn Vở bài tập Tin học lớp 3 của NXB Đại học Huế dẫn đến trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ngày 9-4, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy (Chánh Văn phòng Đại học Huế) cho biết NXB Đại học Huế đang làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Huế để điều tra vì sao đường link trong cuốn Vở bài tập tin học lớp 3 bị gắn link qua web đen.

Câu hỏi có nội dung yêu cầu học sinh truy cập vào đường link video, nhưng khi truy cập vào đường link này lại xuất hiện nội dung web đen.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin về cuốn Vở bài tập Tin học dành cho học sinh lớp 3 có đường link dẫn đến nội dung trang web đen.

Cụ thể, tại một trang trong cuốn sách của NXB Đại học Huế có câu hỏi với nội dung yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome để truy cập vào trang web video thiếu nhi.

Tuy nhiên, khi truy cập theo trang web có địa chỉ như trong sách lại hiển thị hình ảnh và nội dung không phù hợp.

Liên quan vấn đề này, Fanpage có tích xanh "Dai Truong Phat Education" - đơn vị đồng phát hành cuốn sách đã bài đăng với nội dung thông báo khẩn về việc ngừng truy cập đường dẫn tài liệu trong sách tin học lớp 3.

Ngoài ra, ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị này đã chủ động báo cáo đến Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.