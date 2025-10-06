Trang web FAM bị tin tặc tấn công đòi tiền chuộc 06/10/2025 18:20

(PLO)-Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa trải qua một vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng, sau khi hệ thống Quản lý Giải đấu (Competition Management System – CMS) bị tin tặc tấn công đòi tiền chuộc.

Tin tặc tấn công đòi tiền chuộc trên trang web của FAM. Ảnh: NSTP

Nguy cơ có thể khiến các hồ sơ bóng đá quốc gia Malaysia bị lộ và bị đe dọa tống tiền, theo NST.

Sự cố xảy ra vào hôm nay (6-10), khi trên trang web của hệ thống xuất hiện một thông báo từ tin tặc tấn công đòi tiền chuộc.

“Nếu bạn là chủ sở hữu tên miền, hãy nhấp vào nút bên dưới để thanh toán. Vì lý do an ninh, nếu không thanh toán trong vòng 13 giờ, toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ bị tự động xóa sạch”, nội dung cảnh báo xuất hiện trên trang web của FAM.

Được biết, CMS là nền tảng trực tuyến quan trọng được FAM sử dụng để lưu trữ hồ sơ cầu thủ, thống kê trận đấu, đăng ký đội bóng và tài liệu liên quan đến các giải đấu.

Hiện tại, FAM vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng dự kiến sẽ có thông báo chính thức sau khi cuộc điều tra an ninh nội bộ hoàn tất.

Vụ tin tặc tấn công đòi tiền chuộc xảy ra trong bối cảnh FAM đang đối mặt với nhiều áp lực, sau khi FIFA cấm 7 cầu thủ nhập tịch và xử phạt FAM vì cáo buộc làm giả tài liệu đăng ký thi đấu.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu các nền tảng trực tuyến của FAM bị tấn công.

Vào năm 2014, trang web chính thức của FAM từng bị tin tặc được cho là người hâm mộ Việt Nam tấn công, sau sự cố người hâm mộ đội khách bị hành hung tại sân Shah Alam trong trận bán kết AFF Cup, khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia tỉ số 2-1.