Bóng đá Malaysia nỗ lực để không nhận thêm án phạt của FIFA 06/10/2025 13:09

(PLO)- Bóng đá Malaysia nỗ lực để không nhận thêm án phạt của FIFA, điều có thể gây tổn hại đến hệ sinh thái bóng đá nước này.

Việc liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định trừng phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và đình chỉ thi đấu bảy cầu thủ có thể gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái bóng đá của nước này.

Cựu phó chủ tịch FAM Firdaus Mohamed cho biết bất kỳ hành động nào của FAM để ứng phó đều phải được xem xét cẩn thận để tránh làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến bóng đá Malaysia.

Firdaus, đồng thời là chủ tịch của Hiệp hội bóng đá Malaysia (PBMM), cho biết ông tin rằng FAM đang nỗ lực tìm ra giải pháp tốt nhất vì kết quả sẽ ảnh hưởng đến các CLB và các công ty liên kết.

"Tôi tin tưởng rằng FAM đang nỗ lực để đảm bảo FIFA sẽ không áp dụng thêm bất kỳ hình phạt nào nữa. Đó là hy vọng của chúng tôi. Khi có lệnh trừng phạt, các hiệp hội và các tổ chức trực thuộc cũng bị ảnh hưởng", ông Firdaus phát biểu trong trận chung kết Cúp Agong giữa Selangor và Kuala Lumpur tại sân vận động KLFA ở Cheras.

Bóng đá Malaysia nỗ lực để không nhận thêm án phạt của FIFA. Trong ảnh: Selangor nâng cao danh hiệu Cúp Agong. ẢNH: NEW STRAITS TIMES

Selangor đã bảo vệ thành công Cúp Agong lần thứ ba liên tiếp khi giành chiến thắng 4-3 trên loạt luân lưu sau kết quả hòa 1-1 trong 120 phút. Chức vô địch được trao bởi người bảo trợ PBMM là Tun Mohd Ali Rustam, cùng với quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi, chủ tịch FA Kuala Lumpur Syed Yazid Syed Omar, cũng như Firdaus và ban điều hành PBMM.

Firdaus cho biết FAM cần phải nghiêm túc xem xét vấn đề này và rút kinh nghiệm từ lệnh trừng phạt của FIFA để tránh thỏa hiệp với các bên thứ ba trong tương lai.

"Đây là một vấn đề nghiêm trọng, và tôi hy vọng FAM sẽ rút ra bài học từ những gì đã xảy ra. Có lẽ điều này sẽ nhắc nhở họ rằng chúng ta cần phải tỉ mỉ và xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng.

Tôi không chắc chắn về vai trò của ban quản lý đội tuyển quốc gia Malaysia và FAM trong vấn đề nhập tịch cầu thủ vì tôi không tham gia. Nhưng với tôi, dù đó có phải là FAM hay không, cuối cùng FAM sẽ phải chịu trách nhiệm với tư cách là cơ quan chủ quản", ông Firdaus nói thêm.

FAM bị FIFA phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ, trong khi bảy cầu thủ - Rodrigo Holgado , Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal - bị treo giò 12 tháng và mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ vì cáo buộc làm sai lệch hồ sơ nhập tịch.