HLV Ha Hyeok-jun sẽ buộc tuyển Malaysia phải trả giá 05/10/2025 18:16

(PLO)- HLV Ha Hyeok-jun sẽ cho biết sức mạnh của tuyển Lào trước Malaysia tối 9-10.

Ngồi ghế HLV trưởng tuyển Lào chưa lâu, nhưng HLV Ha Hyeok-jun đã để lại ấn tượng mạnh. Tối ngày 9-10 tới, HLV Ha Hyeok-jun sẽ dẫn dắt Lào chạm trán tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia vừa công bố danh sách sơ bộ 29 tuyển thủ và sẽ gút danh sách trước khi thầy trò HLV Peter Cklamovski đến Vientine đá lượt đi làm khách trước Lào trên sân quốc gia. Tuyển Malaysia đang dính án phạt từ FIFA với bảy tuyển thủ nhập tịch bị trừng phạt treo giò 1 năm và mỗi cầu thủ đóng phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

HLV Ha Hyeok-jun trong lần đến sân Bình Dương xem V-League trước khi dẫn tuyển Lào đến chạm trán với tuyển Việt Nam ở lượt trận đầu vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh:ANH HỮU

Trong khi đó, thời gian cầm quân các đội tuyển Lào chưa nhiều nhưng HLV Ha Hyeok-jun để lại dấu ấn mạnh.

HLV Ha Hyeok-jun từng khiến đồng hương Shin Tae-yong bẽ mặt ngay tại Pakansari, sân nhà của đội tuyển Indonesia, khi cầm hòa 3-3 ở vòng bảng AFF Cup 2024, trong thế hai lần vượt lên dẫn. Trận hòa này góp như một “cú tát” vào đội tuyển Indonesia đầy kiêu hãnh. Sau đó thì đội tuyển Indonesia tiếp tục thua Philippines 0-1 rời khỏi AFF Cup 2024 ngay sau vòng bảng.

Thời gian sau, HLV Ha Hyeok-jun quay lại Indonesia cùng lứa trẻ của Lào, cụ thể là U-23 Lào.

HLV Ha Kyeok-jun của Lào thừa nhận, tuyển Việt Nam quá mạnh so với Lào. Ảnh:AFC

HLV Ha Hyeok-jun lại có trận hòa kiên cường trước U-23 Indonesia, ngăn cản U-23 Indonesia lấy vé dự VCK U-23 châu Á 2026.

Ít ngày nữa, HLV Ha Hyeok-jun lại dẫn quân chạm trán hai lần trong vòng 6 ngày với tuyển Malaysia đang trong trạng thái liên đoàn bóng đá Malaysia chờ án phạt tiếp theo của FIFA sau những án phạt cá nhân không hề nhẹ vì sai phạm hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Lào tiếp Malaysia trận lượt đi ngày 9-10 (19 giờ), Malaysia về sân nhà tiếp Lào trận lượt về lúc 20 giờ ngày 14-10.

Đội tuyển Lào thời HLV Ha Hyeok-jun có nhiều tiến bộ rõ nét. Hồi lượt trận lượt đi, tuyển Việt Nam sang Vientiane làm khách không thể xuyên thủ nổi mành lưới của Lào trong hiệp 1. Tuyển Lào thời HLV Ha Hyeok-jun với thành phần nòng cốt là cầu thủ đến từ CLB Erza, cũng là đội bóng được HLV người Hàn Quốc Na Byung-soo dẫn dắt, hiện nay CLB Erza đang vô đối ở Lào.

Tuyển Malaysia đang trong rắc rối vì chiếc thòng lọng lơ lững trên đầu cho cả một nền bóng đá sau khi sai lệch hồ sơ 7 tuyển thủ nhập tịch. Malaysia mất 7 trụ cột không phải dễ dàng xoay xở. Nhất định đội tuyển Lào của HLV Ha Hyeok-jun sẽ chơi rực lửa, buộc tuyển Malaysia phải gặp khó và trả giá.