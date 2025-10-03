Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hội quân, Malaysia án binh bất động 03/10/2025 06:39

(PLO)- Các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đã công bố danh sách hội quân cho vòng loại cuối Asian Cup 2027 đầu tháng 10 trong khi bóng đá Malaysia vẫn “im thin thít” bởi những rắc rối liên quan đến án phạt từ FIFA.

HLV trưởng Kim Sang-sik ngày 30-9 đã chính thức chốt danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam cho đợt tập trung thứ 4 trong năm 2025 để chuẩn bị cho hai trận vòng loại Asian Cup 2027 tiếp khách Nepal.

Điểm nhấn lớn nhất của mùa hội quân trong dịp FIFA Days tháng 10 chính là sự xuất hiện của lứa cầu thủ U-23 vừa đăng quang ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2026. Tám gương mặt trẻ như thủ môn Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc mang đến một làn gió mới, đem đến sự đa dạng về lối chơi cũng như tăng tính cạnh tranh ở các vị trí.

Bên cạnh đó, những gương mặt kỳ cựu như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hoàng Đức hay Quang Hải tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, bảo đảm sự ổn định và kinh nghiệm cho tập thể. Sự kết hợp giữa sức trẻ và bản lĩnh trận mạc được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì phong độ, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Các tuyển thủ Việt Nam hội quân từ ngày 4-10 cho hai trận tiếp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại TP.HCM từ ngày 4-10, trước khi bước vào hai trận đấu với Nepal trên sân Gò Đậu ngày 9-10 và sân Thống Nhất ngày 14-10. Do điều kiện sân bãi ở Nepal không đáp ứng tiêu chuẩn nên hai trận vòng loại Asian Cup 2027 bảng F đều diễn ra tại Việt Nam theo phán quyết của AFC.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng không kém phần tất bật. Ngày 1-10, HLV Masatada Ishii đã công bố danh sách 23 tuyển thủ chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Đài Loan ở bảng D vòng loại. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Nhật Bản đã thực hiện một số điều chỉnh so với lực lượng từng dự King’s Cup 2025.

Bốn cầu thủ là Peeradon Chamratsamee, Ekanit Panya, Songwut Kraikruan và Santiphap Channgorm bị loại khỏi danh sách, trong khi tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta không thể góp mặt do chấn thương. Ở chiều ngược lại, bốn gương mặt mới được triệu tập là Jonathan Khemdee của Ratchaburi FC, Sasalak Haiprakhon của Buriram United, Weerathep Pomphan thuộc biên chế True Bangkok United và Seksan Ratri (Rayong FC), cầu thủ trở lại tuyển quốc gia lần đầu tiên sau 10 tháng.

HLV Masatada Ishii đã sớm công bố danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan đá hai trận với Đài Loan trong dịp FIFA Days tháng 10. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Thái Lan được dẫn dắt bởi những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Mikkelson, Supachai hay Pramaes, được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua thử thách trước đối thủ đang đứng hạng 173 thế giới. Hai trận đấu với Đài Loan sẽ diễn ra trong lịch FIFA Days tháng 10, được xem là bước khởi động quan trọng cho hành trình chinh phục Asian Cup của Voi chiến.

Trái ngược với sự sẵn sàng của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, bóng đá Malaysia lại rơi vào tình thế khó xử. Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ chạm trán đội tuyển Lào trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 bảng F, thế nhưng đến nay danh sách tập trung vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) công bố.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc FIFA vừa đưa ra án phạt đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch vì phát hiện sai phạm trong quá trình đăng ký hồ sơ. Những cái tên như Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng.

Đội tuyển Malaysia đang chiếm ưu thế ở bảng F sau hai trận toàn thắng. Ảnh: CCT.

FAM đang khẩn trương tiến hành kháng cáo, nhưng quy trình pháp lý chỉ có thể bắt đầu sau khi họ nhận được văn bản phán quyết đầy đủ từ FIFA. Điều này khiến HLV trưởng Malaysia không thể công bố danh sách bởi không biết liệu các trụ cột nhập tịch có được gỡ án hay không.

Với việc mất đi hàng loạt cầu thủ quan trọng, Malaysia đang đối diện trước nguy cơ phải ra sân với đội hình chắp vá. Truyền thông nước này cho biết, nếu kháng cáo không thành, HLV trưởng Peter Cklamovski sẽ buộc phải sử dụng gần như toàn bộ lực lượng nội binh, đồng thời trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế.

Chính vì không có các trụ cột sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn mà còn khiến tinh thần của đội tuyển Malaysia bị lung lay khi phải đối đầu với Lào trong tình thế hao hụt lực lượng nghiêm trọng.

Nội tình làng bóng Malaysia đang rối ren khi FIFA phát hiện có 7 cầu thủ nhập tịch ra sân với giấy tờ giả mạo. Ảnh: CCT.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Lào lại xem đây là cơ hội vàng để tạo bất ngờ trước một Malaysia đang khủng hoảng. Giới phân tích trong khu vực cho rằng nếu tình hình không được giải quyết nhanh chóng, đội tuyển Malaysia có thể mất điểm ở lượt trận này, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027.

Đáng chú ý tại bảng F, thầy trò Peter Cklamovski đang dẫn đầu với hai trận toàn thắng Nepal 2-0 và đội tuyển Việt Nam 4-0. Tiếc cho bóng đá Malaysia ngay sau hai trận đấu này, FIFA đã phát hiện đội hình của họ có đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận giấy tờ, khiến nội tình trở nên rắc rối.

Trong khi đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang đi đúng hướng với kế hoạch rõ ràng, thì ngao ngán cho bóng đá Malaysia lại sa lầy vào vụ việc chưa từng có tiền lệ, đang để lại nhiều dấu hỏi về công tác quản lý và điều hành của liên đoàn.