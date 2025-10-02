Mỹ không cấp visa cho HLV trưởng và Chủ tịch LĐBĐ Iran dự World Cup 2026 02/10/2025 11:21

(PLO)-Đội tuyển Iran dự World Cup 2026 mà không thể có HLV trưởng nếu thi đấu tại Mỹ.

Đội tuyển Iran đã tiến hành công tác làm thị thực cho toàn đội tuyển Iran để đến Bắc Mỹ (Mỹ- Canada-Mexico) dự World Cup 2026.

Tuy nhiên Mỹ, đồng chủ nhà World Cup 2026 đã không cấp thị thực cho một số quan chức cực kỳ quan trọng gồm Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj và HLV trưởng đội tuyển Iran, ông Amir Ghalenoei vào Mỹ. Đội tuyển Iran nếu thi đấu tại Mỹ thì chẳng khác nào như “rắn mất đầu”.

Cả đội tuyển Iran và Triều Tiên đều nằm trong 7 quốc gia Mỹ không cấp thị thực.Tuy nhiên Iran thì nhất bảng A còn Triều Tiên có vẻ buông ngay từ đầu khi chót bảng A, không có mặt ở World Cup 2026. Ảnh: AFC

HLV Amir Ghalenoei được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc của đội tuyển Iran trong lịch sử. Ông đã đưa tuyển Iran vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á với ngôi nhất bảng A khu vực châu Á với 23 điểm.

Tuy nhiên đội tuyển Iran dự World Cup 2026 nếu thi đấu tại Mỹ thì như rắn mất đầu vì HLV trưởng không được phía Mỹ cấp thị thực.

Điều đáng nói hơn đối với vị Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj cũng là Phó Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj (giữa) và HLV đội tuyển Iran Amir Ghalenoei (phải) không được Mỹ cấp thị thực dự World Cup 2026. Ảnh: T.T

Về vấn đề này, người đứng đầu FIFA cũng lên tiếng giải thích chính sách cấp thị thực của Mỹ cho phía Iran tùy thuộc vào cá nhân của những người trong cuộc, tức Mỹ và ông Mehdi Taj, nó không liên quan đến mối quan hệ thân tình giữa ông với người đứng đầu bóng đá Iran.

Như vậy là Chủ tịch FIFA đã thể hiện rõ thông điệp ông không thể can thiệp vào việc Mỹ xem lại để cấp thị thực cho ông Mehdi Taj và cả HLV Amir Ghalenoei đến dự World Cup 2026 nếu thi đấu tại Mỹ.

Hồi đầu tháng 9, Chủ tịch Infantino bất ngờ ghé thăm Iran sau khi dự khán trận chung kết giải Vô địch Trung Á. Người đứng đầu FIFA đã quả quyết với phía Iran rằng, việc World Cup 2026, sẽ chẳng có chuyện khó khăn cho Iran trong việc cấp thị thực từ phía Mỹ vì bóng đá và vì World Cup 2026 có đặc thù riêng.

Trên bình diện chung Iran là một trong bảy quốc gia mà Mỹ không cấp thị thực cho công dân của họ vì nó nằm trong chính sách ngoại giao hiện hành của Mỹ.

Tuy nhiên bây giờ đây, tuyển Iran sẽ như “rắn không đầu” khi hai nhân vật quan trọng là Chủ tịch LĐBĐ Iran và HLV trưởng lại bị Mỹ từ chối cấp thị thực.

Về vấn đề World Cup 2026 chưa có bốc thăm (ngày 5-12 bốc thăm) các bảng đấu và lịch thi đấu cũng chưa biết ra sao. Nên thật khó nói Iran có cơ hội vào nước Mỹ hay không bởi có khi họ thi đấu ở Mexico hay Canada thì sao? Hay mỗi đội đá nhiều nơi ở cả 2 hay 3 quốc gia đồng chủ nhà ngay 3 trận vòng bảng?

Tuy nhiên khả năng cao 48 đội dự World Cup 2026 sẽ phải hoàn thành thị thực cả ở 3 quốc gia đồng tổ chức.

Có 104 trận đấu tại World Cup 2026. Mexico và Canada mỗi nước chỉ tổ chức 13 trận, còn lại diễn ra ở 11 thành phố của Mỹ.