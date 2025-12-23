FIFA chính thức điều tra tổng thư ký FAM 23/12/2025 12:17

(PLO)- FIFA điều tra tổng thư ký liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), người bị đình chỉ chức vụ liên quan đến việc làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch.

Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, đang phải đối mặt với các cuộc điều tra riêng biệt từ liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và ủy ban kỷ luật của FIFA về việc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch, tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin.

Chủ tịch lâm thời của liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Yusoff Mahadi, xác nhận rằng FIFA đã liên hệ với FAM gần đây để điều tra vụ việc.

"Chúng tôi đã nhận được một email từ FIFA vài ngày trước, trong đó nêu rõ họ sẽ điều tra ông Noor Azman", ông Yusoff cho biết trong một cuộc họp báo, "Theo như tôi hiểu, họ muốn hiểu rõ quy trình của những gì đã xảy ra. Họ muốn biết mức độ liên quan của ông Noor Azman cũng như cách thức các tài liệu được gửi đi, một cách chi tiết hơn."

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Noor Azman Rahman trước đó đã bị đình chỉ chức vụ. ẢNH: NST

Ông Yusoff cho biết thêm rằng Ủy ban Điều tra Độc lập, do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch, đã khuyến nghị rằng ông Noor Azman phải đối mặt với ủy ban kỷ luật của FAM.

"Ủy ban kỷ luật của FAM sẽ tiến hành điều tra. Tuy nhiên, bất kỳ hành động nào có thể được thực hiện đối với ông Noor Azman sẽ do ban chấp hành FAM quyết định", ông Yusoff nói thêm.

Trước đó, FAM đã đình chỉ chức vụ tổng thư ký FAM của ông Datuk Noor Azman Rahman liên quan đến vụ việc làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Theo đó, bóng đá Malaysia bị FIFA phạt vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận giao hữu quốc tế. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ liên quan bị phạt franc Thụy Sĩ và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng.

Bảy cầu thủ là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để yêu cầu hủy bỏ các lệnh trừng phạt và đang chờ phán quyết. Sau đó, FIFA tiếp tục ra án phạt xử thua 0-3 trong 3 trận đấu giao hữu của tuyển Malaysia có sử dụng những cầu thủ nhập tịch sai phạm.