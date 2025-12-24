VietClub và khúc khải hoàn SEA Games với phóng viên thể thao TP.HCM 24/12/2025 12:45

(PLO)- Sau gần một tháng miệt mài tác nghiệp tại Thái Lan để đưa tin về SEA Games 33, các phóng viên, nhà báo đang công tác tại TP.HCM đã hoàn thành một hành trình giàu cảm xúc và lại bên nhau trong một “đại tiệc” Pickleball tại cụm sân Kaly.

Sau những ngày làm việc liên tục, bám sát từng diễn biến của SEA Games 33, một đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của phóng viên thể thao. Và khi trở về nước, niềm mong mỏi chung của nhiều người làm báo thể thao là được xỏ giày, cầm vợt và quay lại sân đấu để tái tạo tinh thần.

Chiều 23-12, tại cụm sân Kaly Pickleball (362 Mai Chí Thọ, TP.Thủ Đức), VietClub đã tổ chức Giải Pickleball chào mừng các phóng viên TP.HCM vừa hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33. Giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt như một buổi gặp gỡ, giao lưu, đồng thời là sân chơi thể thao giúp những người làm báo thư giãn sau quãng thời gian làm việc căng thẳng. Sự kiện nhận được sự đồng hành từ các nhà tài trợ Kamito với trang phục thi đấu và Động Lực với bóng thi đấu, góp phần tạo nên một giải đấu chỉn chu và sôi động.

Vũ điệu pickleball điêu luyện của Hoàng Quỳnh.

Giải quy tụ hơn 20 tay vợt là phóng viên, nhà báo, bình luận viên đến từ nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Dù mang tính chất giao lưu, các trận đấu vẫn diễn ra với tinh thần cạnh tranh cao, cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn. Không ít tay vợt cho thấy kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, thể lực sung mãn và tư duy chiến thuật sắc bén, khẳng định người làm báo không chỉ giỏi phân tích thể thao trên mặt chữ mà còn “biết chơi” khi bước vào sân Pickleball.

Ở nội dung thi đấu đầu tiên, trận chung kết trở nên đặc biệt khi có sự góp mặt của ba tay vợt đến từ Báo Thanh Niên là Nghi Thạo, Hoàng Quỳnh và Quốc Việt. Tuy nhiên, trong thời khắc quyết định, bản lĩnh và sự ổn định đã giúp Đình Thảo (Báo Lao Động) thi đấu thăng hoa, qua đó giành chức vô địch một cách thuyết phục. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hoàng Quỳnh – Quốc Việt ở ngôi á quân, trong khi hai cặp Trí Viễn – Công Sports và Độc Lập – Công Tuấn cùng nhận giải ba.

Biên tập viên Tuấn Anh mạnh mẽ trong từng đường bóng.

Quang Thịnh và Thuận Thắng sung mãn với chuỗi trận thắng ấn tượng.

Tay vợt Độc Lập lả lướt bao sân và "gánh" luôn người chơi cặp vui là chính.

Lão tướng Phạm Phú Hòa đã ngoài 50 tuổi mà vẫn chạy tốt.

Đình Thảo với những bước chạy như thỏ có khi còn nhanh hơn bóng.

Bình luận viên Trí Viễn ghi điểm dễ dàng như làm MC.

Trọng tài kiêm tay vợt Tất Đạt được các đội bạn yêu thích nhất.

Ở nội dung còn lại, sức trẻ và sự ăn ý của Quang Thịnh (Báo Tuổi Trẻ) và Thuận Thắng (Zing) đã tạo nên khác biệt. Cặp đôi này thi đấu bùng nổ ở những điểm số then chốt, vượt qua ông bầu Phạm Phú Hòa và Huy Hoàng (VOV) để đăng quang ngôi vô địch. Hai cặp Xuân Thủy - Dũng Phương và Phúc Huynh - Đình Viên đồng hạng ba. Nhà báo Tất Đạt trong vai trọng tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khép lại một buổi thi đấu đầy hứng khởi.

Giải Pickleball do VietClub là dịp kết nối các phóng viên thể thao vừa ca khúc khải hoàn SEA Games 33 cùng đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công và giúp người làm báo yêu vận động, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, tiếp thêm năng lượng cho chặng đường tác nghiệp phía trước.

Cuộc chơi của những người làm báo thể thao TP.HCM mang lại nhiều niềm vui.