HLV Mano Polking thắng hủy diệt đối thủ trong chiến dịch “2 tuần gặp nhau 3 lần”

(PLO)-HLV Mano Polking không muốn lộ bài vào đêm 4-2 để quyết loại đại diện Singapore tiến vào tứ kết giải châu lục...

Trước lượt trận cuối cùng bảng A Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026, cả hai đội CA. Hà Nội và Tampines Rovers của Singapore hầu như đã tắt cơ hội đi tiếp. HLV Mano Polking “dằn mặt” đối thủ khi bắt đầu chiến dịch 2 tuần gặp nhau 3 lần.

Lượt trận cuối bảng A (tối 4-2), Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup 2025-2026, thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội đã đánh bại đối thủ đến từ Singapore Tampines Rovers đến 6-1. Tuy nhiên cả đại diện Việt Nam và Singapore đều rời giải ngay sau vòng bảng.

Tampines Rovers (áo trắng) vào vòng 16 đội giải châu lục rất ấn tượng với 5 thắng,1 hòa. Ảnh:AFC

CLB CA. Hà Nội là đương kim á quân giải đấu, khi năm rồi họ chỉ thua Buriram ở loạt luân lưu trong trận chung kết, vậy mà mùa giải này bị loại sớm ngay sau vòng bảng. Có lẽ thầy trò HLV Mano Polking tập trung vào giải châu lục AFC Champions League 2.

Điều đáng nói là ngay sau cuộc chạm trán CA.Hà Nội - Tampines Rovers tối 4-2 trên sân Hàng Đẫy ở Shopee Cup này thì ngày 11-2, vị khách đến từ Singapore sẽ quay lại Hà Nội đá lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2 cũng trên sân Hàng Đẫy và 1 tuần sau đó, CLB CA. Hà Nội sẽ sang Singapore để đá lượt về với đối thủ này. Nhìn cách hai đại diện này thể hiện, có vẻ như họ coi nhẹ giải khu vực và tập trung vào giải châu lục.

CLB CA.Hà Nội cũng vào vòng 16 đội nhưng số điểm chỉ bằng nửa Tampines Rovers. Ảnh:AFC

Trận đấu tối 4-2 trên sân Hàng Đẫy cả hai đội “giấu bài” trong chiến dịch “2 tuần gặp 3 lần” vì hầu như cả hai đã xác định đá lượt trận thủ tục trước khi rời Shopee Cup.

HLV Mano Polking đưa đội hình B thi đấu, tương tự đồng nghiệp Noh Rahman của Tampines Rovers cũng giấu hàng loạt hảo thủ như tay săn bàn Faris Ramli (tuyển thủ Singapore), vắng luôn cựu tuyển thủ Nhật Bản Yuki Kobayashi, tuyển thủ Gleen Kweh, Amirul Adli, Jacob Mahler...

Cả hai nhà cầm quân không muốn lộ bài trong chiến dịch “2 tuần gặp nhau 3 lần” khi cả hai cùng ưu tiên ở giải châu lục.

Tại V-League, CLB CA. Hà Nội đang rất ấn tượng khi đá 11 trận có 29 điểm đang đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi đội nhì Ninh Bình đá 12 trận như xếp nhì với 27 điểm. CA. Hà Nội đang có tay săn bàn Alan Grafite (11 bàn), Leo Artur (thứ tư, 6 bàn). Trong khi Tampines Rovers đá 7 trận tại S-League có 17 điểm xếp nhì sau Lion City Sailors (24 điểm qua 8 trận).

Tuy nhiên ở AFC Champions League 2 thì Tampines Rovers ấn tượng hơn khi tiến vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng H với thành tích bất bại qua 5 thắng 1 hòa, trong đó hòa Pohang Steelers 1-1 ở Hàn Quốc và thắng 1-0 ở Singapore. Còn CLB CA. Hà Nội nhì bảng E với 8 điểm.

Cuộc chạm trán CLB CA. Hà Nội - Tampines Rovers ở vòng 16 đội vào ngày 11 và 18-2 hứa hẹn nảy lửa và cực kỳ chất lượng khi cả hai sở hữu lực lượng cực mạnh.