Đình đám cô gái triệu phú Mỹ thi đấu cho tuyển Trung Quốc 24/02/2026 12:57

(PLO)- Cô gái triệu phú Eileen Gu đình đám tại Olympic mùa đông 2026 đang thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng.

Cô gái triệu phú Eileen Gu (tên đầy đủ Eileen Feng Gu) là VĐV mang hai quốc tịch Mỹ và Trung Quốc nhưng từ năm 2019 đến nay cô khoác áo tuyển Trung Quốc thi đấu các môn thể thao mùa đông.

Eileen Gu đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng vì cô gái 22 tuổi người San Francisco này là triệu phú với tài sản 23 triệu USD, là một siêu mẫu và cũng là nhà tạo mẫu của đế chế thời trang Milano. Eileen Gu đã thành công trước tuổi 22.

Cô gái triệu phú Eileen Gu giành 1 HCV, 2 HCB tại Olympic mùa đông 2026. Ảnh:S.E

Tại Olympic mùa đông 2026 tại Milano-Cortina vừa kết thúc ngày 22-2, Eileen Gu mang về cho đoàn thể thao Trung Quốc 1 HCV và 2 HCB. Ngay sau đại hội thể thao mùa đông, siêu mẫu Eileen Gu sẽ nán lại kinh đô thời trang thế giới Milano để tham dự tuần thời trang mùa đông đặc biệt.

Cô gái triệu phú rất xinh đẹp sở trường các nội dung tự do và tại Olympic mùa đông 2026 này 3 tấm huy chương của cô từ những nội dung tự do có tên half- pipe, slopestyles và big air. Tại Olympic mùa đông 2022 ở Bắc Kinh, Eileen Gu cũng đoạt 2 HCV nội dung big air và half-pipe, tại Đại hội mùa đông Thanh niên thế giới năm 2020 cô cũng có đoạt 2 HCV. Năm 2023, Eileen Gu được nhận giải thưởng Laureus-nhân vật trẻ có tầm ảnh hưởng toàn cầu nhất trong năm. Năm 2024, Eileen Gu đứng thứ tư trong giới VĐV nữ có thu nhập cao nhất trong năm.

Eileen Gu mang hai dòng máu Mỹ - Trung Quốc. Ảnh: S.S

Trang xã hội Instagram của Eileen Gu có 3 triệu người đăng ký theo dõi, còn kênh tiktok của cô có 14 triệu người đăng ký. Năm 2022, cô gái này cũng nằm trong danh sách 100 gương mặt có tầm ảnh hưởng cao nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Việc Eileen Gu không khoác áo tuyển Mỹ mà khoác áo tuyển Trung Quốc là một “chiến thuật” cực kỳ lợi hại và đó chính là bước ngoặt của cuộc đời Eileen Gu. Khi khoác áo tuyển Trung Quốc thì tầm ảnh hưởng của Eileen Gu vượt lên rất nhanh ở đất nước 1,5 tỉ dân, với các nền tảng xã hội nhất là tiktok đã mang lại cho cô những nguồn tài chính khổng lồ.

Khởi đầu sự nghiệp, Eileen Gu thi đấu cho các tuyến trẻ Mỹ, tuy nhiên từ năm 2019 cô chính thức khoác áo tuyển Trung Quốc vì những “toan tính chiến lược” trên. Tuy nhiên cô gái triệu phú Eileen Gu chỉ nói một câu đơn giản- “Tôi chọn khoác áo tuyển Trung Quốc vì đó là... cội nguồn của tôi”.

Eileen Gu cũng cho rằng ở tuổi 22, cô đã đạt được những mục tiêu trong cuộc đời của mình.