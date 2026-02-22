Cường quốc Olympic mùa đông về thứ 27 22/02/2026 14:20

Olympic mùa đông 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 22-2 tại Milano-Cortina, Ý, cường quốc Olympic Nga về thứ 27 với chỉ 1 tấm HCB. Vì sao?

Đoàn thể thao Nga vẫn bị các liên đoàn thể thao các môn cấm đoán. Tất cả các VĐV Nga và Belarus tham dự Olympic mùa đông 2026 đều không có màu cờ sắc áo (trung lập, không có phù hiệu, quốc kỳ, quốc ca)... Cổ động viên Nga cũng không được phép mang quốc kỳ Nga vào các nơi thi đấu để cỗ vũ.

Andeline Petrosian của Nga biểu diễn nội dung cá nhân trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa đông 2026.

Đoàn thể thao Nga chỉ có 13 VĐV, đoàn Belarus chỉ có 7 VĐV.

Điều quan trọng hơn là Nga cũng chẳng cử những VĐV giỏi của các môn mùa đông tham dự, hoặc bị các liên đoàn thể thao khác cấm thi đấu dưới nhiều hình thức.

Trước Olympic mùa đông, các liên đoàn mới tiến hành các động thái cấm Nga tham dự và chỉ chấp nhận khi thi đấu dưới màu cờ trung lập. Nhưng thông báo được gửi đến Ủy ban Olympic Nga rất muộn, trước đó phía Nga không hề hay biết việc họ bị cấm này. Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, đoàn Nga cũng rời đại hội giữa chừng vì Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2-2022 khi Olympic đang diễn ra.

Thứ tự bảng tổng sắp huy chương ngày thi đấu cuối cùng (22-2) lần lượt Na Uy, Mỹ, Hà Lan, Ý, Pháp... Nga đứng thứ 27 với 1 HCB.

Chính vì vậy, các VĐV của Nga không hề biết phải làm sao cho đến ngày được gọi tham dự giải.

Sau 17 ngày thi đấu đoàn thể thao Nga về thứ 27 với chỉ 1 tấm HCB. Thành phần 13 VĐV của Nga tham dự Olympic hầu hết là những gương mặt trẻ chưa có kinh nghiệm quốc tế. Ngay cả đội khúc côn cầu trên băng cũng chỉ là đội trẻ.

Trước đó các liên đoàn các môn thể thao mùa hè đều cấm thể thao Nga.