Thách thức cực lớn cho tân Chủ tịch IOC về thể thao Nga 09/08/2025 12:27

Tân Chủ tịch IOC (Ủy ban Olympic Quốc tế), bà Kirsty Coventry, quốc tịch Zimbabwe đối mặt với vấn đề cực kỳ thách thức, liệu có tiếp tục cấm thể thao Nga?

Ngày bà đắc cử Chủ tịch IOC, Tổng thống Nga V.Putin là lãnh đạo gọi điện chúc mừng sớm nhất... Sắp tới, còn 6 tháng nữa Đại hội thể thao mùa Đông sẽ diễn ra ở Milano và Cortina của Ý, đoàn Nga có được phép tham dự?

Tân Chủ tịch IOC Kirsty Coventry có cho thể thao Nga dự Đại hội thể thao mùa đông sắp tới tại Ý? Ảnh: IOC

Nga là cường quốc số 1 về các môn thể thao mùa đông, nếu như Nga vắng mặt, đại hội thể thao mùa đông sẽ mất đi sự cạnh tranh, chất lượng sẽ giảm. Nga, Mỹ, Canada, Trung Quốc là những cường quốc đại hội thể thao mùa đông.

Tuy nhiên bài toán hóc búa mà chính Chủ tịch IOC hiện nay bà Kirty Coventry cũng thừa nhận thật khó đưa ra vấn đề. Mọi thứ sẽ phải họp bàn và trong đó cũng cân nhắc khả năng đoàn Nga sẽ tham dự với tư cách đoàn trung lập.

Việc hiện nay Nga không có dấu hiệu nhượng bộ Ukraine càng làm cho vấn đề của Ban chấp hành IOC thêm căng thẳng.

Nữ VĐV trượt băng Kamila Valieva bị cấm thi đấu khi chưa tròn tuổi 16 vì dính doping. Ảnh: S.E

Nhớ lại hồi Olympic Tokyo, đoàn Nga phải tranh tài dưới màu áo trung lập, Olympic Paris 2024, đoàn Nga bị cấm hầu như hoàn toàn, chỉ gần vài chục VĐV yếu tham dự.

Olympic mùa đông Bắc Kinh đoàn Nga cũng bỏ nửa chừng qua vụ trừng phạt vì dính doping với VĐV trượt băng Kamila Valieva chưa quá 16 tuổi...

Nay đại hội thể thao mùa đông còn 6 tháng nữa diễn ra ở Ý, đoàn thể thao Nga có bị cấm thi đấu?

Những câu hỏi này được báo chí “dí” Chủ tịch IOC Kirty Coventry.

Liên đoàn điền kinh Quốc tế cấm hoàn toàn VĐV Nga và Belarus, nhiều liên đoàn thể thao khác cũng làm chuyện tương tự. Vậy đại hội thể thao mùa đông khó làm khác đi.

Về câu hỏi, đoàn Nga có được tham dự đại hội thể thao mùa đông sắp tới tại Ý? Người quyền lực nhất của thể thao thế giới, Chủ tịch IOC Kirty Coventry nói: “Mọi người đang nhìn nhau. Mọi người ở đây là Ban chấp hành IOC phải có cái nhìn sắc sảo, quan điểm sắc sảo. Chúng ta phải rạch ròi không bị chi phối khi đưa ra quyết định. Bạn đang bước đi trên tảng băng, trông nó có vẻ cứng đấy, nhưng bạn đừng làm điều không cần thiết là đứng lại và nhún nhảy trên đó. Khi đổ vỡ mọi thứ có thể trở thành “giá như”".

Trong khi đó ông Payne, Ủy viên Ban chấp hành IOC, người Ireland nói: “Chúng ta cần phải nhìn thấu đáo về việc “vũ khí hóa” trong thể thao, đó là điều chúng ta đang dần bị như thế, chúng ta hãy nhớ IOC thời Chủ tịch Antonio Samaranch 1980-2001, thời mà hai kỳ Olympic Moscow 1980 và Olympic Los Angeles 1984, Mỹ và đồng minh tẩy chay, sau đó Liên Xô và các nước anh em cũng tẩy chay trở lại. Nhưng Antonio Samaranch sau đó đẩy lùi được chuyện này. Olympic trở nên giàu tính cạnh tranh”.

Chủ tịch IOC Kirsty Coventry nêu tiếp quan điểm mở: “Chúng ta nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ, dưới nhiều vị trí. Chúng ta không thể đứng trong bóng tối nhìn ra và cũng không thể ở ánh sáng nhìn vào bóng tối mà phải cân nhắc ở nhiều vị trí quan sát khác nhau”.

Mọi vấn đề về thể thao Nga quay lại sân chơi quốc tế dưới thời tân Chủ tịch IOC Kirty Coventry nói chung và sắp tới là đại hội thể thao mùa đông ở Ý hay không còn phải...họp.

Nhưng nó đầy thách thức với Chủ tịch IOC, người đẹp tóc vàng vốn từng vô địch Olympic ở đường đua xanh.