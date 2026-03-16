Tuyển Việt Nam chính thức hội quân và gặp lại Thái Lan ở giải Đông Nam Á 16/03/2026 17:07

(PLO)- Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung tại TP.HCM từ ngày 16-3 nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng 4 tới.

Đợt tập trung lần này của futsal Việt Nam quy tụ 20 cầu thủ, trong đó gồm có nhiều gương mặt quen thuộc từng thi đấu ở các giải đấu lớn, đồng thời xuất hiện một vài nhân tố trẻ được trao cơ hội thử sức.

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách triệu tập là sự trở lại của thủ môn Hồ Văn Ý. Thủ thành giàu kinh nghiệm này từng vắng mặt ở đội tuyển trong thời gian qua do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Sau giai đoạn điều trị và hồi phục, anh đã được HLV Diego Giustozzi gọi trở lại để tăng cường sức mạnh cho vị trí gác đền.

Bên cạnh thủ môn kỳ cựu này, ban huấn luyện cũng tạo cơ hội cho Nguyễn Quốc Giàu, thủ thành sinh năm 2009. Dù còn rất trẻ, việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia được xem là bước đi quan trọng giúp cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện trong môi trường đỉnh cao, hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài cho futsal Việt Nam.

Người gác đền Hồ Văn Ý (21) tái xuất. Ảnh: VFF.

Về tổng thể, bộ khung từng tham dự vòng chung kết futsal châu Á 2026 vẫn tiếp tục được giữ lại. HLV Diego Giustozzi đặt niềm tin vào những cầu thủ đã quen thuộc với hệ thống chiến thuật của đội như Gia Hưng, Công Viên, Mạnh Dũng, Đa Hải hay Ngọc Ánh. Đây đều là những gương mặt đã có nhiều lần thi đấu quốc tế và thể hiện khả năng chuyên môn ổn định trong thời gian qua.

Cùng với lực lượng nòng cốt, ban huấn luyện cũng quyết định trao cơ hội cho một số gương mặt mới như Nguyên Thạc Hiếu và An Lâm Tới. Sự xuất hiện của các cầu thủ trẻ này được xem là bước thử nghiệm nhằm tạo thêm chiều sâu cho đội hình, đồng thời gia tăng sự cạnh tranh trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu khu vực.

Trong giai đoạn tập luyện tại TP.HCM, đội tuyển sẽ tập trung cải thiện nền tảng thể lực cũng như hoàn thiện các phương án chiến thuật. Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao khả năng tổ chức tấn công và tăng cường sự chắc chắn trong phòng ngự, những yếu tố được đánh giá là cần cải thiện sau vòng chung kết futsal châu Á vừa qua.

Danh sách đội tuyển futsal quốc gia. Ảnh: VFF.

Sau khi hoàn tất giai đoạn chuẩn bị trong nước, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang Thái Lan tập huấn trước khi bước vào giải chính thức. Tại đây, thầy trò HLV Diego Giustozzi dự kiến thi đấu hai trận giao hữu với các câu lạc bộ futsal mạnh của nước chủ nhà là Hong Yen Takam từng ba lần liên tiếp vô địch Thai-League và Blackpearl.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-4 đến ngày 12-4 tại Thái Lan. Sau khi đội tuyển Campuchia rút lui, giải đấu còn tám đội tham dự và được chia thành hai bảng, mỗi bảng bốn đội. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Đông Timor và chủ nhà Thái Lan.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi đầu bảng, bởi hai đội được đánh giá vượt trội so với các đối thủ còn lại. Với lực lượng hiện tại cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của thầy trò HLV Diego Giustozzi là tiến sâu và hướng đến trận chung kết của giải đấu năm nay.