Giải Vô địch U-19 Đông Nam Á: Chủ nhà Indonesia đang bị Việt Nam “đè”, vé vớt cũng thua Malaysia 06/06/2026 12:53

(PLO)- Chủ nhà Indonesia chỉ còn cách chọn "thắng hay là chết" trước đội tuyển U-19 Việt Nam lúc 20 giờ ngày 7-6.

Sau hai lượt trận bảng A và B giải Vô địch U-19 Đông Nam Á, chủ nhà Indonesia đang “trong chế độ” bị loại.

Theo đó ở bảng A, đội tuyển U-19 Việt Nam đang nhất bảng (6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +8), Indonesia nhì bảng (6 điểm, +6), còn hai đội Myanmar và Đông Timor toàn thua.

Lượt trận thứ nhì bảng B có kết quả Thái Lan thắng Singapore 4-0 và cũng tỉ số này Malaysia làm được trước Brunei.

Chủ nhà Indonesia (trắng) phải thắng Việt Nam tối ngày 7-6 để giành quyền tự quyết vào bán kết. Ảnh: ANTARA.

Cục diện bảng B sau hai lượt trận: Thái Lan (6 điểm, +13), Malaysia (6 điểm, +7). Singapore và Brunei đã bị loại.

Bảng C chỉ có 3 đội Úc, Campuchia và Philippines. Trận ra quân, Úc đã hủy diệt Philippines 10-0. Bảng này chắc chắn Úc sẽ có 6 điểm, nhất bảng. Cặp đấu Campuchia - Philippines (20 giờ ngày 6-6) có thể chỉ mang tính... danh dự. Đơn giản Campuchia chạm trán với Úc (lượt cuối vào ngày 9-6) cũng không thoát khỏi “cơn mưa bàn thắng” vào lưới nên khó cạnh tranh vé vớt (nhì bảng có thành tích tốt nhất) là bàn thắng/bại với hai đội nhì bảng A và B.

Thái Lan đang chiếm ngôi nhất bảng B với hai trận thắng Brunei 9-0 và Singapore 4-0. Ảnh: FAT

Chính vì vậy, thực tế nên coi như tấm vé vớt chỉ là cuộc cạnh tranh hai đội nhì bảng A và B. Hiện nay sau hai lượt trận bảng A và B, chiếc vé này đang nằm trong tay Malaysia (+7), còn chủ nhà Indonesia kém hơn (+6)



Lượt trận cuối, nếu Indonesia thắng Việt Nam thì họ vào bán kết với ngôi nhất còn hòa và thua thì phải chờ. Bảng B có lượt trận cuối là trận chung kết bảng giữa Thái Lan và Malaysia.

Việt Nam đang nhất bảng A và sẽ đối mặt với Indonesia trong thế "lưng dựa tường" lúc 20 giờ ngày 7-6. Ảnh: AFF.

U-19 Indonesia tất nhiên ở bảng A sẽ gặp khó khăn về mặt tâm lý là không thể “liếc ngang, liếc dọc” các bảng khác mà đá. Chính vì lẽ đó, nên thầy trò HLV Nova Arianto chỉ còn nỗ lực hơn những gì mình có để hy vọng đánh bại Việt Nam mà thôi.

Nếu Indonesia hòa hoặc thua Việt Nam (ngày 7-6), thì ngày hôm sau lượt cuối bảng B có thể trận chung kết bảng giữa Thái Lan và Malaysia nhiều khả năng có kết quả... vui vẻ để hai đội vào bán kết, quan trọng là giữ gìn sức lực cho bán kết.