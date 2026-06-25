“Kèo thơm” của HLV Park Hang-seo quay lại tuyển Malaysia 25/06/2026 16:00

(PLO)- HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia toàn thua Việt Nam thời HLV Park Hang-seo,chỉ có một trận hòa duy nhất nay trở lại chuẩn bị ASEAN Hyundai Cup khai mạc ngày 24-7 tới.

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe làm HLV trưởng tạm quyền thay Peter Cklamovski vừa chia tay tháng này. Tan Cheng Hoe từng là “kèo thơm” của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Nhớ lại tuyển Việt Nam cứ mỗi khi chạm trán với Malaysia do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt thì chỉ có 1 hòa còn lại toàn thắng. Đáng nhớ nhất là chung kết AFF Cup 2018, HLV Tan Cheng Hoe đã mời đàn anh Rajagobal làm “quân sư” để chạm trán hai lượt trận đi và về với Việt Nam.

Tuyển Malaysia mất niềm tin trầm trọng ở dân chúng khi gian lận hồ sơ nhập tịch. Ảnh: ST.

Tuy nhiên, sau trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil hòa 2-2, về Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại 1-0. Trận hòa 2-2 ấy là duy nhất, còn lại trước và sau đó, mỗi lần dẫn quân chạm trán tuyển Việt Nam là Tan Cheng Hoe toàn thua đồng nghiệp Park Hang-seo.

Ngày 31-3 vừa qua, ông cũng có mặt trong ban huấn luyện Malaysia sang Thiên Trường và thua Việt Nam 1-3 ở trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Gần đây nhất ông Tan dẫn dắt CLB Selangor từ năm 2022 đến năm 2024 trước khi giao nhiệm vụ lại cho HLV Kim Pan-gon, rồi ông sang Thái Lan dẫn dắt Police Tero.

Tháng 4-2025 ông quay về làm giám đốc kỹ thuật FAM.

Nay FAM đã bổ nhiệm HLV Tan Cheng Hoe vào ghế HLV trưởng tuyển Malaysia với tính chất tạm quyền để chuẩn bị cho ASEAN Hyundai Cup 2026 và có thể là FIFA ASEAN Cup 2026 nữa.

Tuyển Malaysia hiện nay rất mất niềm tin, khi người hâm mộ quay lưng, cầu thủ nội địa bất mãn... vì “sính ngoại” dẫn đến gian lận.

Tại ASEAN Hyundai Cup 2026, Malaysia ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào.