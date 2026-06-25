Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo 25/06/2026 11:41

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cựu siêu sao đầy cá tính của bóng đá Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic mỉa mai loạt hành động của Cristiano Ronaldo sau khi Cr7 hoàn thành cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 tại World Cup 2026.

Ibrahimovic được ví như "thánh văn chương" với những câu nói kinh điển. Ngày ra đi khỏi PSG, Ibrahimovic nói: “Tôi đến như một vị vua, ra đi như một huyền thoại”, “Khi nào Paris dở bỏ tháp Eiffel thay bằng tượng của tôi, tôi sẽ ở lại PSG”... Ibra nổi tiếng cực khỏe, vốn là dân Taekwondo, nhiều lần ghi bàn tuyệt phẩm bằng “xe đạp chổng ngược”.

Ibra mỉa mai Ronaldo trên truyền hình Fox Sports.

Trong chương trình bình luận truyền hình của Fox Sports, Ibra mỉa mai hành động Ronaldo ghi bàn vào lưới Uzbekistan rồi chạy đến ống kính truyền hình hét lớn “I’m back”.

Cựu trung phong AC Milan, Barcelona, MU nêu quan điểm: “Với Uzbekistan thì một tiền đạo của Bồ Đào Nha phải ghi bàn. Ronaldo là tiền đạo ghi rất nhiều bàn thắng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan, Ronaldo lại thốt lên “I’m back”. Nó thật vô nghĩa và tôi hoài nghi câu nói của Ronaldo, tự anh đã làm mình nhỏ bé. Gặp Uzbekistan, Bồ Đào Nha phải ghi bàn và Ronaldo phải ghi bàn và ghi thật nhiều bàn. Anh ta hét lên “I’m back, tôi cảm thấy Ronaldo thật lạc lõng và khó hiểu. Bản thân câu nói ấy như thể anh ta chưa thể làm được điều đó. Trong khi anh ta thừa biết mình”.

Đây không phải lần đầu Ibra “chọc tức” hay chỉ trích Ronaldo. Trong quá khứ, Ibra nhiều lần hỏi quan điểm về Ronaldo và Messi. Ibra “chọc tức” Ronaldo bằng việc tâng bốc Messi là “cầu thủ vĩ đại nhất của nhân loại”.



Tuy nhiên Ibra cũng luôn cầu mong cho Ronaldo làm được điều gì đó cho đội tuyển Bồ Đào Nha vì sự tận hiến của Ronaldo.

Điều này thì cũng có phần giống với Ibra. Ibra là một siêu sao, “sát thủ” nhưng chưa bao giờ vô địch cùng đội tuyển, còn cấp CLB thì anh cũng chưa bao giờ lên ngôi Champions League dù đá ở Barcelona hay AC Milan.

Còn Ronaldo thì khát khao vô địch World Cup, danh hiệu duy nhất mà anh chưa thể với tới...