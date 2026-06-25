HLV Hong Myong-bo nói gì tình thế khó khăn của tuyển Hàn Quốc tại World Cup? 25/06/2026 13:00

Chỉ có 3 điểm cùng hiệu số -1, tuyển Hàn Quốc đang “gửi phận”,không tự quyết được có vào vòng 32 đội hay không khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba và phải chờ vé vớt. HLV Hong-Myong-bo lại đau đầu trước sự chỉ trích của truyền thông nước nhà và những lời đồn đại...

Sau khi thua kèo dưới Nam Phi 0-1, Hàn Quốc vào thế chờ có được nhận 1 trong 8 tấm vé vớt của những đội xếp thứ 3 của 12 bảng đấu vào vòng knock-out hay không?

Đội trưởng Son Heung-min thể hiện rất thất vọng 3 trận bảng A. Ảnh:K.T

Cuộc họp báo sau trận đấu, thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc phải giải thích: “Chúng tôi không chơi cầu toàn, chúng tôi muốn thắng Nam Phi, nhưng chúng tôi không đạt được điều đó. Nam Phi vào thế đường cùng, họ chơi hơn những gì mình có. Hàn Quốc hoàn toàn không có ý chỉ lấy 1 điểm là đi tiếp”.

Cũng theo cựu trung vệ đội trưởng Hàn Quốc từng vào bán kết World Cup 2002 thì toàn đội và bản thân ông lại đối mặt rắc rối khác mang tính hèn nhát là cầu hòa với Nam Phi. Không thể có điểm trước Nam Phi, Hàn Quốc để phải thấp thỏm chờ vé vớt, hay “gửi phận” vào những đội khác, bảng khác.

HLV Hong Myong-bo giải thích rằng, "Đối thủ (Nam Phi) rất thách thức, chúng tôi chuẩn bị rất chu đáo để thắng, nhưng họ chỉ có con đường đánh bại Hàn Quốc thì mới đi tiếp và trong thế lưng dựa tường ấy, họ đã làm được".

Cuối cùng, HLV Hong-Myong-bo an ủi: “Hãy nhìn vào các kỳ World Cup mà tuyển Hàn Quốc tham dự, đội cũng thường rơi vào cảnh chỉ thắng 1 trận vòng bảng. Vị trí thứ 3 bảng A như thế này là không thất vọng, nhưng nó lại đưa chúng ta vào suy nghĩ lo lắng và thậm chí thất vọng. Tôi tin mọi thứ sẽ tốt thôi”.