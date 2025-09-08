Nga giúp thể thao Campuchia không “thua chị kém em” 08/09/2025 11:42

(PLO)-Thể thao Campuchia sẽ được tiếp cận cách đào tạo và quản lý tài năng đẳng cấp cao...

Nga sẽ giúp thể thao Campuchia dưới hai hình thức đào tạo VĐV giỏi và đào tạo quan chức, những người vững chuyên môn trong lĩnh vực thể thao.

Ông Vath Charoeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia kiêm Cục trưởng Cục TDTT học đường và Thanh niên đã tháp tùng phái đoàn Campuchia sang TP Vladivostok của Nga dự hội nghị. Tại đó Nga và Campuchia đã ký kết những thỏa thuận để Nga giúp đỡ thể thao Campuchia vươn tầm.

TTK Ủy ban Olympic Campuchia,ông Vath Charoeun (phải) và Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga Mikhail Degtyarev tại Vladivostok. Ảnh:K.T

Thể thao Campuchia sẽ nhận được sự trợ giúp trước mắt là về học bổng cho những tài năng trẻ thể thao Campuchia được đưa sang Nga đào tạo và tập luyện. Nga cũng sẽ nâng cấp thể thao Campuchia ở lĩnh vực quản lý thể thao, những kế hoạch dài hơi trong việc quản lý, nuôi dưỡng và phát triển những tài năng trẻ nhằm liên tục nâng cao thành tích.

Việc nâng cao chất lượng thể thao Campuchia, phía Nga còn hứa sẽ rà soát về tài năng con người để đưa nhiều VĐV Campuchia lên tầm Olympic, công tác quản lý tài năng là điều rất quan trọng trong thể thao đỉnh cao.

Việc Nga sẽ phân loại và tiến hành cung cấp học bổng cho tài năng thể thao trẻ được sang Nga đào tạo, tập huấn dài hạn sẽ kích thích phát triển tài năng. Bên cạnh đó phía Nga cũng sẽ đào tạo cán bộ quản lý thể thao Campuchia trong thể thao đỉnh cao.

Thể thao Campuchia và Nga cũng sẽ tăng cường hợp tác các môn thể thao truyền thống của hai quốc gia, trao đổi chuyên gia đào tạo, HLV, nhất là các môn võ truyền thống của Nga và của Campuchia.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Charoeun và Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga Mikhail Degtyarev cũng ký nhiều thỏa thuận, văn kiện hợp tác thể thao đỉnh cao của hai quốc gia.

Thể thao Nga bị trừng phạt 4 năm qua kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Tuy nhiên trong nước Nga vẫn tiến hành tổ chức các giải quốc tế chất lượng và mời những khách mời quốc tế đến tham dự các giải đấu để duy trì cảm giác thi đấu của thể thao Nga.