‘Quái kiệt’ Pogba nhận giải thưởng đặc biệt và nói sự thật về Ronaldo 29/12/2025 16:14

(PLO)- Tiền vệ người Pháp Paul Pogba đã nói nhiều về đàn anh Cristiano Ronaldo cùng sự thán phục trong lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025 vừa diễn ra ở Dubai.

Trong sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới, tiền vệ Pogba được xướng tên cho một giải thưởng đặc biệt và anh còn dành những lời tri ân sâu sắc tới gia đình và đặc biệt là đội trưởng Al Nassr, Cristiano Ronaldo.

Tại buổi lễ, ngôi sao người Pháp được vinh danh với giải thưởng “Màn trở lại ấn tượng nhất trong thể thao”, ghi nhận hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất đáng ngưỡng mộ của anh trong hơn một năm qua. Trước đó, vào tháng 9-2023, sự nghiệp của Pogba tưởng như rơi vào ngõ cụt khi anh bị cấm thi đấu tới 4 năm do dương tính với nồng độ testosterone cao trong thời gian còn khoác áo Juventus.

Án phạt nặng nề này khiến tiền vệ sinh năm 1993 phải đối mặt với quãng thời gian đen tối nhất kể từ khi bước vào bóng đá đỉnh cao. Sau quá trình kháng cáo, Pogba đã chứng minh được sai sót trong khâu y khoa. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau đó quyết định giảm án xuống còn 18 tháng, mở ra cơ hội để anh tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số.

Pogba từng khoác chung màu áo với Ronaldo tại MU. Ảnh: EPA.

Khi án phạt được nới lỏng, AS Monaco nhanh chóng đưa Pogba về đội hình, đặt niềm tin vào kinh nghiệm và đẳng cấp của cựu sao Manchester United. Ngày 22-11 vừa qua, anh chính thức trở lại sân cỏ trong một trận đấu tại Ligue 1, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau thời gian dài vắng bóng.

Theo chia sẻ của tờ Marca, trong bài phát biểu nhận giải, Pogba đã xúc động nhắc đến vợ và các con, những người luôn ở bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất. Anh thừa nhận quãng thời gian bị treo giò đã giúp bản thân nhìn rõ ai thực sự yêu thương và sẵn sàng đồng hành khi anh không còn ở đỉnh cao danh vọng. Với anh, giải thưởng mang ý nghĩa cá nhân này còn là sự ghi nhận cho sự kiên cường của cả gia đình anh.

Tiền vệ người Pháp trở lại bóng đá tại Monaco. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Pogba cũng dành những lời khen đặc biệt cho Cristiano Ronaldo, người từng là đồng đội của anh tại Manchester United. Theo tiền vệ người Pháp, Ronaldo là hình mẫu về sự chuyên nghiệp và khát khao cống hiến, luôn tạo động lực cho các cầu thủ khác và cho cả thế hệ trẻ noi theo.

Ở mùa giải hiện tại, Pogba mới chỉ ra sân ba lần cho Monaco với tổng cộng khoảng 30 phút thi đấu, tất cả đều tại giải vô địch Quốc gia Pháp. Dù thời lượng chưa nhiều, sự trở lại của anh vẫn được xem là tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước, cả với cá nhân Pogba lẫn đội bóng xứ Công quốc.