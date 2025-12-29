Đội trưởng Khuất Văn Khang và lần thứ 3 lịch sử ở giải châu Á 29/12/2025 13:44

(PLO)- Tiền vệ Khuất Văn Khang có những chia sẻ thẳng thắn và đầy cảm xúc về quá trình chuẩn bị của U-23 Việt Nam cho vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội U-23 Việt Nam đang rèn luyện ở Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U-23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6-1-2026. Với cá nhân cầu thủ sinh năm 2003, đây là lần thứ 3 liên tiếp anh góp mặt ở sân chơi châu lục, một cột mốc mang nhiều ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu quốc tế còn rất trẻ của mình.

Tiền vệ Văn Khang cho biết mỗi lần tham dự vòng chung kết U-23 châu Á đều mang lại cảm xúc khác nhau, nhưng lần trở lại này khiến anh cảm nhận rõ ràng trách nhiệm và khát vọng lớn hơn. Trước thềm giải đấu, U-23 Việt Nam vừa khép lại một năm thi đấu thành công với chức vô địch SEA Games 33, tạo nên nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho toàn đội.

Theo tiền vệ đang khoác áo đội tuyển quốc gia, chính những kết quả tích cực ấy giúp anh và các đồng đội bước vào giải đấu với tâm thế tự tin, đồng thời nuôi dưỡng quyết tâm chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Văn Khang cùng đồng đội sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo ở giải U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Sở hữu kinh nghiệm dày dạn so với mặt bằng chung của lứa U-23, tiền vệ của Viettel ý thức rõ vai trò của mình trong tập thể. Anh chia sẻ rằng khi quan sát các đồng đội trẻ lần đầu tham dự giải, bản thân nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở những kỳ giải trước.

Ba năm trước, Khuất Văn Khang cũng lần đầu bước ra sân chơi châu Á với nhiều bỡ ngỡ và áp lực. Theo anh, giải U-23 châu Á là môi trường thi đấu đỉnh cao, nơi mỗi cầu thủ phải nỗ lực hết mình để thích nghi với cường độ, nhịp độ và chất lượng đối thủ, đồng thời là cơ hội quý giá để trưởng thành.

Đánh giá về hành trình của U-23 Việt Nam ở mùa giải năm 2025, đội trưởng Khuất Văn Khang cho rằng sự tự tin sau chuỗi thành tích ấn tượng trong thời gian qua là điều cần thiết, nhưng không thể chủ quan. Anh thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn mà toàn đội sẽ phải đối mặt, bắt đầu từ việc thích nghi với múi giờ khi Qatar chênh lệch Việt Nam bốn tiếng. Bên cạnh đó, điều kiện sinh hoạt, thời tiết, chế độ ăn uống và lịch tập luyện cũng là những yếu tố đòi hỏi sự thích nghi nhanh chóng để đảm bảo thể trạng tốt nhất trước mỗi trận đấu.

Tiền vệ Khuất Văn Khang là một trong số ít cầu thủ trẻ Việt Nam dày dạn kinh nghiệm ở những sân chơi lớn quốc tế. Ảnh: CCT.

Nói về mục tiêu cá nhân, Khuất Văn Khang khẳng định giải đấu lần này mang ý nghĩa rất đặc biệt bởi đây là mùa bóng cuối cùng anh còn đủ điều kiện tuổi để tham dự. Chính vì vậy, anh đặt ra cho mình quyết tâm lớn hơn bao giờ hết, đồng thời cùng toàn đội hướng đến việc tiến sâu tại giải.

Hai năm trước, U-23 Việt Nam từng lọt vào tứ kết và theo Văn Khang, tập thể hiện tại hoàn toàn có cơ sở để đặt mục tiêu vượt qua thành tích đó nếu duy trì được sự đoàn kết, kỷ luật và tinh thần chiến đấu cao nhất.

Đội trưởng U-23 Việt Nam không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo sát, ủng hộ đội tuyển trong suốt thời gian qua, từ các giải đấu khu vực đến sân chơi SEA Games. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả trong hành trình sắp tới, xem đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để toàn đội thi đấu với khát vọng cống hiến và niềm tự hào dân tộc.