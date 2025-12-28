CLB CA. Hà Nội ở nhóm hạt giống 2, Ronaldo cùng Al Nassr nhóm 1 28/12/2025 05:37

AFC đã tiến hành phân nhóm hạt giống vòng 16 đội trước lễ bốc thăm các cặp đấu AFC Champions League 2. Theo đó CLB CA. Hà Nội ở nhóm hạt giống 2 khu vực Đông Á. Còn Ronaldo và đồng đội Al Nassr ở nhóm hạt giống 1 khu vực Tây - Trung Á.

Chiều 30-12, AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm 8 cặp đấu của vòng 16 đội AFC Champions League 2.

AFC cũng lưu ý, để tránh trường hợp hai đội đã từng gặp nhau ở vòng bảng có thể đối đầu nhau ngay vòng Knock out thứ nhất, họ sẽ trang bị một phần mềm bốc thăm để loại trừ trường hợp này.

Sự xuất sắc cùng may mắn mỉm cười biết đâu, CA. Hà Nội vào chung kết và đối đầu Al Nassr có những Ronaldo, Sadio Mane, Joao Felix... Ảnh:AFC

Chẳng hạn CA. Hà Nội từng cùng bảng E với Macarthur (Úc), nay đại diện Việt Nam ở nhóm hạt giống 2, đại diện Úc ở nhóm hạt giống 1. Nếu bốc thăm ngẫu nhiên, thì không loại trừ khả năng hai đội lại gặp nhau nữa và coi như một giải đấu gặp nhau đến... 4 lần (lượt đi và về vòng bảng và lượt đi và về vòng 16 đội)...

Hai nhóm hạt giống khu vực Đông Á như sau:

Nhóm 1: Macarthur FC (Úc), Gamba Osaka (Nhật Bản), Persib Bandung (Indonesia), Tampines Rovers FC (Singapore)

Nhóm 2: CA. Hà Nội (Việt Nam), Ratchaburi FC (Thái Lan), Bangkok United (Thái Lan), FC Pohang Steelers (Hàn Quốc).

Ronaldo cùng Al Nassr xếp nhóm hạt giống số 1 khu vực Tây- Trung Á. Ảnh:AFC

Nhìn vào nhóm hạt giống 1 và 2 nếu may mắn, CA. Hà Nội gặp những đối thủ Đông Nam Á như Persib Bandung hay Tampines Rovers thì tiếp tục thắp sáng hy vọng vào tứ kết. Niềm hy vọng này là không hề nhỏ. Vì sao?

CA. Hà Nội sẽ không thể gặp Macarthur (vì đã cùng bảng E), còn lại ba đối thủ gồm hai là Đông Nam Á và Gamba Osaka của Nhật Bản. Điều này có nghĩa CA. Hà Nội có cơ hội gặp “đồng hương Đông Nam Á” gấp đôi so với gặp “ông kẹ” Gamba Osaka theo tỉ lệ 2/1.

Tuy nhiên cũng không loại trừ lá thăm không may mắn, thầy trò HLV Mano Polking gặp Gamba Osaka thì quá khó khăn để đi tiếp.

Trong khi đó khu vực Trung - Tây Á, Al Nassr của Ronaldo có thành tích nhất bảng D với 5 thắng 1 hòa được xếp nhóm hạt giống số 1.

AFC cũng đã ấn định lịch đấu vòng 16 đội của AFC Champions League. Khu vực Trung - Tây Á đá lượt đi ngày 10, 11- 2- 2026, lượt về ngày 17 và 18-2-2026. Khu vực Đông Á với lượt đi vào ngày 11, 12-2 và lượt về ngày 18 và 19-2-2026.

Nếu có sự xuất sắc cùng “thần may mắn” mỉm cười, biết đâu CA. Hà Nội vào tranh chung kết toàn giải với Al Nassr, nơi hội tụ những ngôi sao thế giới như Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane, Kingsley Coman, Brozovic...