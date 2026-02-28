Tuyển Việt Nam đổ bộ Úc, lặng thầm giấc mơ World Cup 28/02/2026 13:32

(PLO)- Sáng 28-2 theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đã chính thức có mặt tại Perth, Úc, mở màn cho hành trình chinh phục giải đấu quốc tế quan trọng đầu tiên trong năm 2026.

Quãng đường di chuyển dài của tuyển Việt Nam không làm giảm đi khí thế hừng hực của thầy trò HLV Mai Đức Chung cho cuộc chơi lớn châu Á với giấc mơ lặng thầm World Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay, toàn đội nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc cùng đông đảo kiều bào và người hâm mộ. Bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Úc, trực tiếp chào mừng và gửi lời động viên tới ban huấn luyện lẫn các cầu thủ. Sự quan tâm nơi đất khách được xem là nguồn tiếp sức tinh thần quý giá trước khi đội bước vào những trận đấu nhiều thử thách.

Sau khi hoàn tất thủ tục, đội di chuyển khoảng 25 phút bằng xe buýt về khách sạn Four Points by Sheraton để nghỉ ngơi và sắp xếp sinh hoạt. Dù vừa trải qua hành trình dài, các cầu thủ nhanh chóng ổn định thể trạng và chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều tối cùng ngày. Ban huấn luyện ưu tiên điều chỉnh nhịp sinh học, duy trì cảm giác bóng và đảm bảo nền tảng thể lực ở trạng thái tốt nhất.

Kiều bào Úc chào đón nồng nhiệt các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Theo lịch thi đấu, các cô gái Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Ấn Độ ngày 4-3, Đài Loan ngày 7-3 và Nhật Bản ngày 10-3 tại sân vận động Perth Rectangular.

Trong số các đối thủ, HLV Mai Đức Chung đánh giá Nhật Bản mạnh nhất bảng, sở hữu nền tảng kỹ thuật và tốc độ hàng đầu châu lục. Hai cuộc so tài với Đài Loan và Ấn Độ được nhận định mang tính cạnh tranh trực tiếp, có ý nghĩa quyết định tới cơ hội đi tiếp.

Thực tế, quá trình chuẩn bị cho giải đấu đã được triển khai từ rất sớm. Đội hội quân từ ngày 15-1 và duy trì cường độ tập luyện cao suốt hơn một tháng. Đặc biệt, chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 7-2 đến ngày 14-2 với hai trận giao hữu chất lượng trước đội tuyển nữ Trung Quốc giúp ban huấn luyện đánh giá lực lượng, thử nghiệm phương án chiến thuật và hoàn thiện sự gắn kết giữa các tuyến.

Huỳnh Như cùng đồng đội đã sẵn sàng cho chiến dịch lớn châu Á. Ảnh: VFF.

HLV Mai Đức Chung cho rằng cơ hội vượt qua vòng bảng được chia đều cho các đội, và yếu tố quyết định nằm ở bản lĩnh thi đấu cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông bày tỏ sự hài lòng với tinh thần cống hiến của các học trò, nhất là những gương mặt giàu kinh nghiệm vẫn duy trì khát vọng lớn.

Toàn đội đặt mục tiêu đạt kết quả tốt nhất từng trận, qua đó nuôi tham vọng tiến xa và tiếp tục hướng đến giấc mơ góp mặt tại World Cup trong tương lai.