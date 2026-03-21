Tổng thống Mexico "tháo ngòi nổ" cho tuyển Iran tại World Cup 2026? 21/03/2026 14:37

Một thông điệp thật mạnh mẽ của đồng chủ nhà World Cup 2026, Mexico gửi đến nhiều phía. Thông điệp này không phải từ LĐBĐ Mexico, mà từ chính nữ Tổng thống Mexico Claudia Scheinbaum.

Sau khi Iran, cụ thể là LĐBĐ nước này, tính đi, tính lại và quyết định tuyển Iran tham dự World Cup 2026, Iran cũng đưa ra yêu cầu với FIFA rằng, chuyển những trận bảng G của Iran từ Mỹ sang Mexico. Tuy nhiên FIFA bác yêu cầu này.

Tổng thống Claudia Scheinbaum của Mexico đã chính thức nêu quan điểm Mexico sẵn sàng tổ chức thêm bảng G nơi có tuyển Iran thi đấu thay vì Mỹ. Ảnh: I.N

Iran ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Tuyển Iran đá hai trận ở Los Angeles và 1 trận ở Seattle.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu quan điểm “Iran đến Mỹ dự World Cup nhưng nước Mỹ không thể đảm bảo an toàn cho đội”. Với cách phát biểu này, Chủ tịch Mehdi Taj của LĐBĐ Iran lên tiếng rằng, chủ nhà còn không đảm bảo được an toàn cho những đội đến dự giải.

Và hôm nay, nữ Tổng thống Claudia Scheinbaum của Mexico đã chính thức lên tiếng: “Mexico đã sẵn sàng đứng ra tổ chức bảng G, hoặc những trận đấu của tuyển Iran ở bảng G tại Mexico để đội bóng được an toàn và tránh những áp lực không đáng có. Mexico sẵn sàng tổ chức thêm các trận bảng G nếu như tuyển Iran không thể đến Mỹ”.

Iran vượt qua vòng loại rất ấn tượng với 23 điểm, bất bại ở bảng A. Ảnh:T.N

Đây là thông điệp quá rõ ràng và thiện chí, quan trọng hơn là vì cái chung, vì chất lượng giải đấu và vì loại bỏ được sự nguy hiểm mà nếu xảy ra thì thật đáng tiếc.

Nhìn dưới góc độ thể thao, rõ ràng là Mexico, đứng đầu là nữ Tổng thống Claudia Scheinbaum rất thiện chí, và giàu trách nhiệm khi đất nước này cùng đồng chủ nhà World Cup 2026 với Mỹ và Canada.

Nhìn ở một góc độ khác, quả bóng trách nhiệm đã được chuyền đến chân FIFA, cụ thể là Chủ tịch Gianni Infantino, người mà vài ngày trước đã bác yêu cầu của Iran chuyển đến Mexico thi đấu.

Về phía Iran, sau khi “quay xe” không bỏ giải World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj nói thêm, “Tuyển Iran không bỏ cuộc, chúng tôi đã vượt qua vòng loại rất ấn tượng sao lại phải bỏ cuộc. Cả đất nước Iran, fan rất khao khát nhìn thấy đội tuyển nhà đá World Cup”.

Hiện nay đội tuyển Iran đóng quân ở Thổ Nhĩ Kỳ tập luyện.