Kết thúc Asian Cup 2026: Nhật Bản vô địch tại Sydney, chủ nhà chỉ biết tâm phục khẩu phục 21/03/2026 19:16

(PLO)-Tuyển nữ Nhật Bản đánh bại chủ nhà Úc 1-0 để vô địch châu Á lần thứ 3. Cách thể hiện của Nhật Bản ai cũng tâm phục, khẩu phục.

Đánh bại tuyển Úc 1-0, tuyển nữ Nhật Bản lên ngôi vô địch châu Á lần thứ ba ngay tại sân Gadigal ở Sydney có sức chứa 83 ngàn người đầy ắp.

Tuyển Úc với một dàn cầu thủ hầu hết đá tại giải Super League của Anh, giải nữ quốc gia chất lượng số 1 thế giới. Tuy nhiên tuyển Nhật đã đánh bại họ.

Trận chung kết, Sam Kerr (20) chỉ còn là cái bóng của chính mình, tuyển Nhật phong tỏa mọi đường chuyền đến Kerr. Ảnh: AFC

Người Úc, thầy trò HLV Joe Muntemurro chắc phải tâm phục khẩu phục về cách thể hiện của đối thủ ở toàn giải này và ngay trong trận chung kết.

Cầu thủ Úc có lợi thế chiều cao đồng đều, sức mạnh, sải chân, sức bền rất ấn tượng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Úc chủ động thể hiện ngay lợi thế bằng lối chơi bóng bổng, dài, ít chạm đầy uy lực. HLV Joe Muntemurro tin mình sẽ làm tiêu hao sức mạnh và tạo ưu thế với tuyển Nhật thua thiệt về hình thể.

Hai đội chơi sơ đồ chiến thuật tương đồng nhau 4-5-1. Úc “cắm” Sam Kerr nơi tuyến đầu, còn Nhật là trung phong Ueki.

Thủ môn Yamashita của Nhật Bản lại rất xuất sắc, toàn giải (6 trận) chỉ thua 1 bàn. Ảnh :AFC

Tuy nhiên điều ngạc nhiên là Nhật Bản không tìm cách giành lại thế trận rồi áp dụng Tiki- Taka mà họ chấp nhận so đọ sức mạnh, chơi bóng dài... bằng việc liên tục dí bóng và đồng thời gây áp lực toàn mặt sân. Điều này khiến cho các cô gái Úc cao to trở nên bối rối lẫn bất ngờ...

Đòn sở trường số 1 của Úc đã bị các cô gái Nhật không chỉ bắt bài mà còn bẽ gãy hoàn toàn. Và chỉ cần 17 phút, Nhật đã có bàn thắng do công của Maika Hamano từ pha dứt điểm sệt chéo góc làm bó tay thủ môn Arnold sau đường chuyền ngoài biên vào của Yui Hasegawa. Đấy là bàn thắng duy nhất trận. Sau khi có bàn, tuyển Nhật Bản đã tiếp tục thể hiện một thế trận rất ổn, không phòng ngự tiêu cực, vẫn giữ cự ly đội hình nhưng chơi thấp hơn và có cơ hội là họ đẩy cao phối hợp rất nhanh. Chính cách thể hiện này đã khiến Úc rất thận trọng trong việc dồn lên tấn công.

Một trận đấu mà tay săn bàn huyền thoại nhất của Úc, tiền đạo Sam Kerr chỉ còn là cái bóng của chính mình vì bị phong tỏa.

Sau bàn thua, Úc nỗ lực tột độ cùng 83 ngàn khán giả cổ vũ, nhưng mọi nỗ lực san bằng đều bất thành.

Nhật Bản lên ngôi châu Á lần thứ 3 (2 lần trước năm 2014, 2018), không có lần thứ nhì cho Úc. Có lẽ Úc phải tâm phục khẩu phục trước đối thủ đến từ Nhật.

Hành trình đến ngôi vô địch, Nhật Bản ghi 29 bàn, để thủng lưới 1 bàn qua 6 trận.