Việt Nam tái đấu Malaysia theo kịch bản nào? 18/03/2026 13:23

(PLO)- Kịch bản nào sẽ xảy ra ở trận Việt Nam - Malaysia ngày 31-3 trong khi đội chủ sân Thiên Trường có thua cũng giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027?

Đến ngày 17-3, AFC chính thức đưa ra án phạt về việc xử Malaysia thua hai trận gặp Nepal (ngày 25-3-2025) và Việt Nam (ngày 10-6-2025) 0-3. Truyền thông khu vực lại bàn tán rầm rộ kịch bản nào đến với trận đấu Việt Nam tiếp Malaysia tại Thiên Trường trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027?

Thời gian qua, báo chí khu vực Đông Nam tập trung sự chú rất nhiều vào diễn tiến vụ việc 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ nhập tịch bị FIFA phát hiện.

Cuối cùng, đội tuyển Malaysia “văng khỏi” Asian Cup 2027 là chuyện đã rồi, như cách nói của báo chí Singapore. Truyền thông đảo quốc này cũng đưa ra những câu hỏi về một kịch bản nào cho trận đấu cuối cùng khi Malaysia đến Thiên Trường làm khách lượt về trước “nạn nhân” tuyển Việt Nam khi tái đấu kẻ chủ mưu gian lận bị trừng phạt?

Cách đây vài tháng, 2 cầu thủ Hector Hevel (13) và Joao Figueiredo đến sân Thiên Trường trong màu áo CLB Johor Darul Tazim và bị khán giả la hét, huýt sáo. Ảnh: ANH HỮU

Tất nhiên, tuyển Malaysia không dám bỏ cuộc vì sợ đòn trừng phạt từ FIFA và AFC sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Nhưng thái độ thi đấu của các tuyển thủ Malaysia ra sao mới là vấn đề lớn.

Trong hoàn cảnh này, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ được tư vấn đầy đủ từ LĐBĐ nước này (FAM). Chắc hẳn họ chẳng có chuyện bất cần, đá bỏ, hay tỏ thái độ tệ hại tại Thiên Trường ở thời điểm nhạy cảm. Vì nếu Malaysia không ăn năn sau án phạt, có thể mọi hành vi xấu bị xem như "bán độ" càng làm tăng án phạt từ FIFA lẫn AFC.

Mặt khác, trận đấu thủ tục này và cả giải đấu Asian Cup vẫn còn trách nhiệm về thương hiệu với đối tác, các tài trợ như khuyến cáo của Tổng thư ký, AFC ông Windsor John (người Malaysia) trước đây.

Có thể tuyển Malaysia sẽ chơi với sự nghiêm túc, cầu tiến và có trách nhiệm với trận đấu, giải đấu và với chủ nhà Việt Nam, tức họ sẽ chơi hết mình và có tính cống hiến cao như một cách “chuộc tội”.

Hơn nữa, ban huấn luyện của tuyển Malaysia đứng đầu là HLV Peter Cklamovski (Úc), CEO đội tuyển Robert Friend (Canada) và những trợ lý khác đã quen thuộc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp nên các học trò sẽ không thể làm khác đi.

Các học trò HLV Peter Cklamovski sẽ không thể hiện những hành xử tiêu cực ở trận đấu Việt Nam vào tối 31-3 tại Thiên Trường. Ảnh:ANH HỮU.

Tờ báo Siam Sport của Thái Lan bình luận: "Trận đấu cuối bảng F, đội tuyển Malaysia làm khách tại sân Thiên Trường là cơ hội cho toàn đội thể hiện sự ăn năn. Và nếu có bất cứ điều gì đáng tiếc xảy ra từ đội tuyển Malaysia đều đẩy họ vào rủi ro cao hơn rất nhiều so với hiện nay".

Trong khi đó, hãng tin Antara của Indonesia kể về việc cách đây vài tháng, khi CLB Johor Darul Tazim đến Thiên Trường đá Shopee Cup với Nam Định, đội bóng Malaysia mang theo hai cầu thủ trong số bảy cầu thủ nhập tịch gian lận là Hector Hevel và tiền đạo Joao Figueidero. Khi tung ra sân, khán giả sân Thiên Trường la hét.

Dù trận tái đấu ngày 31-3 không có bất kỳ tuyển thủ nào trong số 7 cầu thủ kể trên đến sân Thiên Trường nhưng tuyển Malaysia cũng sẽ chịu áp lực rất lớn từ khán đài.