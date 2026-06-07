Lắt léo đua trụ hạng ở vòng cuối V-League 07/06/2026 11:54

(PLO)- Vòng cuối V-League trở thành màn đấu trí nghẹt thở ở nhóm chót bảng, khi ba trận đấu diễn ra cùng lúc 18 giờ ngày 7-6 sẽ quyết định số phận của SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND.

Cả ba đội đều đang có 21 điểm, cùng mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm và chỉ sau 90 phút ở vòng cuối V-League, cục diện trụ hạng, đá play off hay xuống hạng trực tiếp sẽ chính thức ngã ngũ.

Trước lượt đấu quyết định, SHB Đà Nẵng là đội nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua sinh tồn này. Khi xét thành tích đối đầu giữa ba đội, đội bóng sông Hàn vượt trội với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, giành 10 điểm sau 4 lần chạm trán hai đối thủ trực tiếp.

PVF-CAND đứng kế tiếp với 5 điểm, trong khi Becamex TP.HCM rơi vào thế bất lợi nhất khi chỉ có 1 điểm, không thắng trận nào ở các cuộc đối đầu nội bộ. Điều đó đồng nghĩa, nếu cả ba cùng thắng, cùng hòa hoặc cùng thua ở vòng cuối, SHB Đà Nẵng sẽ trụ hạng, PVF-CAND phải đá play off, còn Becamex TP.HCM sẽ rơi xuống vị trí cuối bảng V-League và nhận vé xuống hạng Nhất.

PVF-CAND đang xếp chót bảng nên sẽ phải nỗ lực để giành chiến thắng ở vòng cuối V-League. Ảnh: VPF.

Vì vậy, mọi biến động ở vòng cuối V-League chỉ xuất hiện nếu kết quả trên ba sân đấu khác nhau. SHB Đà Nẵng có quyền tự quyết rõ ràng nhất khi được chơi trên sân nhà trước Thanh Hóa, đội bóng đã chính thức an toàn. Ở lượt đi, hai đội từng hòa 1-1 trên sân Thanh Hóa.

Trước vòng cuối, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn cũng cho thấy tín hiệu tích cực với chuỗi 4 trận bất bại, gồm chiến thắng trước Hải Phòng và Becamex TP.HCM, cùng các trận hòa trước CLB Công an TP.HCM và Hà Tĩnh.

So với đối thủ, SHB Đà Nẵng có nhiều điểm tựa hơn về tinh thần, phong độ lẫn lợi thế sân bãi. Thanh Hóa đã không còn chịu áp lực trụ hạng, trong khi phong độ gần đây cũng không quá ổn định với 1 thắng, 1 hòa và 2 thua trong 4 vòng gần nhất. Bởi vậy, khả năng đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm là rất cao. Nếu làm được điều đó, họ sẽ tự khép lại mùa giải bằng vé ở lại V-League mà không cần quan tâm đến diễn biến ở hai trận còn lại.

SHB Đà Nẵng có lợi thế nhất khi chỉ cần thắng Thanh Hóa là trụ hạng an toàn. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM bước vào trận gặp HA Gia Lai với tâm thế buộc phải thắng. Đội bóng đất Thủ đang thất thế nhất trong nhóm ba đội cùng điểm, nên một kết quả hòa gần như không đủ giúp họ thoát khỏi nguy cơ xuống hạng trực tiếp. Họ cần đánh bại HA Gia Lai, đồng thời chờ SHB Đà Nẵng hoặc PVF-CAND sảy chân để mở ra hy vọng vươn lên.

Điều đáng nói là Becamex TP.HCM từng tạo bất ngờ lớn khi thắng HA Gia Lai 3-0 ngay tại Pleiku ở vòng mở màn. Tuy nhiên, sau khởi đầu đầy hứa hẹn ấy, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh đã sa sút rõ rệt. Chuỗi 4 thất bại liên tiếp trước vòng cuối, trong đó có trận thua trực tiếp trước SHB Đà Nẵng, khiến họ đánh mất quyền tự quyết.

Lúc này, ngoài nỗ lực của chính mình, Becamex TP.HCM còn phải chờ thái độ thi đấu của HA Gia Lai, đội đã trụ hạng nhưng vừa gây ấn tượng bằng chiến thắng 3-1 trước Hà Nội FC ở vòng 25. Nếu đội bóng phố núi tiếp tục nhập cuộc quyết liệt, nhiệm vụ giành 3 điểm của Becamex TP.HCM sẽ vô cùng khó khăn.

Becamex TP.HCM đang ở tình thế nguy hiểm vì không có quyền tự quyết ở vòng cuối V-League. Ảnh: VPF.

PVF-CAND cũng đứng trước trận đấu sống còn khi làm khách trên sân SL Nghệ An. Về lý thuyết, đây là bất lợi so với SHB Đà Nẵng và Becamex TP.HCM, bởi thầy trò HLV Trần Tiến Đại phải chơi xa nhà. Tuy nhiên, họ vẫn có lợi thế hơn Becamex TP.HCM nhờ thành tích đối đầu tốt hơn trong nhóm ba đội. Chỉ cần giành chiến thắng trước SL Nghệ An, PVF-CAND có thể tránh vị trí cuối bảng và ít nhất giữ được quyền tự quyết thông qua trận play off.

Phong độ gần đây của tân binh này cũng mang đến sự lạc quan nhất định. Sau trận hòa trước Viettel, PVF-CAND tiếp tục đánh bại Hải Phòng 3-1, qua đó lấy lại niềm tin đúng thời điểm quan trọng nhất. SL Nghệ An đã trụ hạng, nhưng với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn không muốn khép lại mùa giải bằng màn trình diễn nhạt nhòa.

Vòng cuối V-League vì thế trở thành cuộc chiến căng thẳng và lắt léo đến từng bàn thắng. SHB Đà Nẵng có lợi thế lớn nhất, PVF-CAND còn đường thoát qua play off, trong khi Becamex TP.HCM đứng sát mép vực. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, một bàn thua bất ngờ hoặc một kết quả trái chiều ở sân đấu khác cũng đủ khiến cục diện đảo lộn hoàn toàn.