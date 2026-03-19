Play off Asian Cup 2026 tranh vé World Cup 2027: Tuyển Philippines lấy vé đi World Cup 19/03/2026 12:16

(PLO)- Chiếc vé đi Brazil tham dự vòng chung kết World Cup 2027 đã chính thức được trao cho tuyển Philippines.

Trận play off thứ nhất của Asian Cup 2026 vừa kết thúc. Theo đó, tuyển Philippines dễ dàng lấy tấm vé đi World Cup 2027 tại Brazil. Đây là lần thứ nhì liên tiếp các cô gái Philippines có được hồng phúc này.

Trong vòng đúng 3 tháng kể từ ngôi vô địch SEA Games 33 vào ngày 18-12-2025, có quá nhiều tin vui dồn dập đến với tuyển nữ Philippines cùng với đó là những may mắn tràn đầy.

Sau khi vô địch SEA Games 33, các cô gái tuyển Philippines góp mặt ở tại Asian Cup 2026 và rơi vào bảng đấu hợp lý (bảng A) để rồi “được quyền thua” các đội mạnh, chỉ thắng đội yếu Iran 2-0. Vào tứ kết, họ dùng đội hình 2 để thua Nhật Bản 0-7 và đến vòng play off thắng nhẹ Uzbekistan 2-0 là giành vé chơi World Cup 2027.

Trở lại trận play off Asian Cup thứ nhất vừa kết thúc, Uzbekistan đã nỗ lực tột độ và chỉ trụ được ở hiệp 1 trước các cô gái Philippines rất mạnh mẽ và cũng nhiều tiểu xảo.

Uzbekistan nỗ lực tột độ nhưng không thể làm điều bất ngờ trước nhà vô địch SEA Games 33. Ảnh: AFC.

Hai đội bước vào nghỉ giữa trận mà không bên nào ghi được bàn thắng. Bước vào hiệp 2, ngay những phút đầu thì lưới thủ môn Jonimqulova hai lần rung lên vào các phút 47 và 52 do công Angela Beard và Jaclyn Sawicki. Hai bàn thắng của Philippines đều là những pha dàn xếp đẹp và dứt điểm cận thành.

Tuyển Philippines với những cô gái lai, chơi bóng rất quái đã đánh bại Uzbekistan 2-0 và chính thức lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh tại Brazil vào năm sau.

Trận play off thứ nhì giữa tuyển nữ CHDCND Triều Tiên và Đài Loan diễn ra lúc 16 giờ ngày 19-3.