Khai mạc Asian Cup 2026/vòng loại World Cup 2027: Nhà vô địch SEA Games 33 trắng tay trước Úc? 01/03/2026 06:09

(PLO)-Tuyển nữ Philippines, nhà vô địch SEA Games 33 trụ được bao lâu trước chủ nhà Úc ở trận khai mạc?

VCK bóng đá nữ Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 khởi tranh lúc 16 giờ ngày 1-3. Điều đáng nói vòng đấu mở màn của bảng A chỉ diễn ra 1 trận chủ nhà Úc gặp Philippines lúc 16 giờ trên sân Perth. Ngày 2-3, cặp đấu còn lại bảng A Iran - Hàn Quốc diễn ra lúc 16 giờ (sân Gold Coast). Philippines, nhà vô địch SEA Games 33 sẽ thi đấu ra sao?

Samantha Kerr của tuyển Úc đang khoác áo CLB Chelsea của Anh có sút tung lưới nhà vô địch SEA Games 33 - Oliva McDaniel? Ảnh: AFC

Philippines cũng giống tuyển nữ Việt Nam có một sự chuẩn bị rất chu đáo, cả hai đội từng góp mặt ở chung kết SEA Games 33 này đều khát khao mục tiêu lần thứ hai liên tiếp dự World Cup 2027 sau lần thứ nhất vào năm 2023.

HLV tuyển nữ Philippines là HLV Mark Torcaso, người Úc, thời HLV Milicic đưa Philippines dự World Cup 2023 thì chính Mark Torcaso làm trợ lý. Sau đó, Milicic chia tay thì Torcaso lên tiếp quản. Thành tích tốt nhất của chiến lược gia Úc là giúp đội vô địch SEA Games 33. Giải đó, ông Mark Torcaso trẻ hóa quyết liệt cùng cài cắm những trụ cột giàu kinh nghiệm.

Thủ môn Olivia McDaniel của Philippines sẽ vô cùng vất cả trước Úc - hạng tư thế giới. Ảnh: AFC

Dù Philippines có giỏi cỡ nào, đột biến hay mạnh cỡ nào tại thời điểm này thật khó để đánh bại chủ nhà Úc, đương kim hạng tư World Cup 2023 thuộc đẳng cấp thế giới với nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, trong đó nổi bật là tay săn bàn Sammantha Kerr...

Hồi giải AFF Cup 2025 diễn ra tại Hải Phòng và Phú Thọ, Úc chỉ cử đội U-23 với những cầu thủ đá trong nước tham dự còn vô địch khi đánh bại Philippines ở chung kết.

Trọng tài Dong Fengyu cầm còi trận khai mạc Úc - Philippines. Ảnh: AFC

HLV Joe Montemurro của Úc nêu mục tiêu vô địch giải này trên sân nhà. Thực lực tuyển Úc hoàn toàn làm được điều này, đối thủ của họ là những Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc, còn Philippines thì chưa phải.

Trước đây, khi nói về cơ hội đoạt vé World Cup 2027, HLV Mark Torcaso đã nghĩ tới vòng Play off dành cho bốn đội thua ở tứ kết rồi. Philippines đã đến lúc thực dụng và suy nghĩ thực tế thay vì hô hào viễn vông đòi đánh bại Úc và á quân Hàn Quốc ở bảng A thì chẳng khác nào “đập đầu vào đá”.

Chính vì lẽ này tuyển nữ Philippines sẽ nỗ lực có kết quả tích cực nhất với Úc và Hàn Quốc còn phải thắng thật đậm Iran để cạnh tranh trở thành 1 trong 2 đội thứ 3 của 3 bảng đấu có thành tích tốt nhất vào tứ kết, đó là chiến thuật quan trọng để bảo toàn sức lực.

Tuyển nữ Philippines chỉ ở tầm Đông Nam Á và thách thức tuyển nữ Việt Nam mà thôi.

Dự đoán: Úc thắng 2-0.