Vòng loại Futsal Asian Cup 2026: Xác định hai đội còn lại cùng tuyển Việt Nam tranh Asian Cup 2026 23/10/2025 11:28

Đêm 22-10, bảng đấu vòng loại Futsal Asian Cup 2026 muộn màng nhất đã kết thúc, trận đấu cuối cùng xác định đủ 16 đội, trong đó có tuyển Việt Nam góp mặt tại futsal Asian Cup 2026.

Tuyển Futsal Việt Nam là đội nhất bảng vòng loại bảng F (thi đấu tại Trung Quốc). Đêm 22-10, bảng D thi đấu trận cuối cùng để phân định đội nhất bảng. Khi bước vào trận cuối này cả Iraq và Saudi Arabia đều có 6 điểm. Ở trận chung kết bảng này Saudi Arabia chỉ cầm hòa Iraq là lên ngôi nhất do hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.

Iraq (xanh) đánh bại Saudi Arabia 2-1để đến Asian Cup 2026 bằng ngôi nhất bảng. Ảnh:AFC

Tuy nhiên Iraq không cho Saudi Arabia làm điều này và họ đã đánh bại Saudi Arabia 2-1 để có tấm vé chính thức đi futsal Asian Cup 2026. Cách đây ít tuần đội tuyển Iraq ở bóng đá 11 người đã không đánh bại được Saudi Arabia để đội này có tấm vé đi World Cup 2025, còn Iraq tiếp tục đi đá Play off. Nay thì futsal Iraq đánh bại được Saudi Arabia.

Tuy nhiên đội thua cuộc Saudi Arabia vẫn trở thành một trong 7 đội nhì có thành tích tốt nên vẫn có vé đi Futsal Asian Cup 2026.

Như vậy 16 đội dự vòng chung kết futsal Asian Cup 2026 đã được xác định với những đội nhất bảng vòng loại gồm: Úc, Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam, Kyrgyzstan, Iran, Afghanistan, Iraq, Indonesia (chủ nhà vòng chung kết futsal Asian Cup 2026).

Bảy đội nhì bảng có thành tích tốt nhất góp mặt gồm: Kuwait, Hàn Quốc, Tajikistan, Lebanon, Uzbekistan, Malaysia và Saudi Arabia.

Ngày 5-11, AFC tiến hành bốc thăm 4 bảng đấu của vòng chung kết futsal Asian Cup 2026. Giải này diễn ra tại Indonesia từ ngày 27-1 đến 7-2-2026.

Futsal châu Á vài năm qua có sự trỗi dậy của những thế lực mới như Afghanistan, các quốc gia Trung Á như Tajikistan,Turkmenistan, Afghanistan, khu vực Đông Nam Á có futsal Indonesia đang trỗi dậy với vô địch hiện nay họ đang nắm trong tay.

SEA Games 33 cuối năm nay tại Thái Lan, futsal có 5 đội tham dự, chủ nhà Thái Lan nuôi mục tiêu vô địch. Với thầy trò HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam xác định những đối thủ rất xương đó là Thái Lan, Indonesia, Myanmar.