Trường nói gì về thông tin học sinh hành hung người vô gia cư ở Huế? 22/12/2025 10:26

(PLO)- Lãnh đạo trường ở Huế xác nhận trong nhóm thiếu niên hành hung, làm nhục người đàn ông vô gia cư, có học sinh của trường tham gia.

Sáng 22-12, bà Trần Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân ở phường Phú Xuân, TP Huế, cho biết trường đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ nhóm thanh thiếu niên đánh đập, làm nhục người đàn ông vô gia cư gây bất bình dư luận.

Người đàn ông bị nhóm thanh thiếu niên hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo bà Phương, kết quả xác minh ban đầu cho thấy trong nhóm thanh thiếu niên hành hung người đàn ông vô gia cư có học sinh của trường. Trong đó, một em đang học và một thiếu niên đã nghỉ học.

Bà Phương cho rằng sự việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ quản lý của nhà trường. Tuy nhiên, sau khi nắm thông tin vào ngày 17-12, lãnh đạo trường đã mời phụ huynh, học sinh liên quan đến làm việc để tìm hiểu sự việc.

Đồng thời, trường đang phối hợp công an làm rõ vụ việc. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an, trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Cũng theo nữ hiệu trưởng, hai thiếu niên trên thuộc diện học sinh chưa ngoan. Sự việc đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Trường THCS Trần Cao Vân.

Trước đó, PLO đã thông tin, những ngày qua mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên vây quanh, hành hung một người đàn ông trung niên ở phường Phú Xuân, TP Huế.

Hình ảnh từ clip cho thấy nhóm thiếu niên dùng chổi, mũ bảo hiểm, móc quần áo đánh liên tiếp vào người đàn ông đang nằm co ro. Mặc cho nạn nhân van xin, nhóm thiếu niên vẫn lôi ra ngoài, dùng cán chổi đánh mạnh vào mông, đùi, lưng.

Đáng phẫn nộ, nhóm này còn dùng gậy chọc, dùng chân đạp thẳng vào vết thương đang sưng tấy, chảy máu ở chân người đàn ông khiến nạn nhân la hét thảm thiết. Trong quá trình hành hung, nhóm thiếu niên liên tục cười đùa.