Dựng cây nêu đón Tết, một phụ nữ bị điện giật nguy kịch 02/02/2026 17:22

(PLO)- Người phụ nữ ở Nghệ An dựng cây nêu để chuẩn bị vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026 nhưng cây nêu chạm dây điện dẫn đến bị điện giật.

Chiều 2-2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân (trú tại xã Nhân Hòa, Nghệ An) bị điện giật trong lúc dựng cây nêu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Người dân Nghệ An trang trí và dựng cây nêu đón Tết trước cổng nhà, hai bên đường.

Theo người thân của chị H., vào chiều 1-2, trong lúc vợ chồng chị đang dựng cây nêu bằng tre tươi trước nhà, phần ngọn cây không may chạm vào đường dây điện phía trên. Luồng điện cao thế đã phóng xuống khiến cả hai vợ chồng bị điện giật. Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), chị H. đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, chấn thương phức tạp.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H. bị bỏng điện nặng và đối mặt với nhiều biến chứng phức tạp gồm bỏng điện độ III, IV, V tại vùng ngực, vai trái và đặc biệt là cẳng bàn tay phải; biến chứng chèn ép khoang cấp cẳng bàn tay phải.

Do vết bỏng độ III, IV, V bao quanh cổ tay, bệnh nhân H. đang đứng trước nguy cơ cao phải cắt cụt cẳng tay phải. Dù đã được phẫu thuật cấp cứu rạch mở khoang để giải áp nhưng bàn tay phải chị H. vẫn tím tái, hồi lưu máu rất kém và thoát dịch nhiều.

Những ngày áp Tết này, người dân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị... bắt đầu dựng cây nêu, treo cờ, trang trí đèn nháy trước cổng nhà. Các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An khuyến cáo để niềm vui đón Tết được trọn vẹn và an toàn, người dân khi dựng cây nêu cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện như quan sát khoảng cách an toàn đường dây điện xung quanh.

Người dân cần đảm bảo khoảng cách từ cây nêu đến đường dây điện (kể cả khi cây bị đổ hoặc nghiêng) luôn ở mức an toàn theo quy định của ngành điện. Tuyệt đối không dựng cây nêu ngay dưới đường dây điện hoặc gần các trạm biến áp, thiết bị điện cao thế.

Nếu xảy ra va chạm với đường dây điện, người dân tuyệt đối không được lao vào cứu người bị nạn khi chưa ngắt nguồn điện; cần dùng vật dụng cách điện như gậy gỗ khô, nhựa để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện và gọi ngay cấp cứu 115.